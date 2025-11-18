Zaida Rovira sale del Ministerio de Gobierno y regresa al de Desarrollo Humano

Tras la derrota en el referéndum y consulta popular, el presidente Daniel Noboa hizo cambios en el gabinete ministerial

La ministra Zaida Rovira ha tenido tres altos cargos con Daniel Noboa.

El remezón continúa en el Ejecutivo. Tras la derrota electoral en el referéndum y consulta popular del domingo 16 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa oficializó la salida de Zaida Rovira del Ministerio de Gobierno.

RELACIONADAS Maria José Pinto asume funciones del Ministerio de Salud tras salida de Jimmy Martin

A través de un comunicado, la Presidencia de la República agradeció los servicios de Rovira como ministra de Gobierno, cargó que ocupó desde julio de 2025, luego de haber ejercido funciones como gobernadora de Guayas.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Presidencia de la República, el comunicador Álvaro Rosero asumirá el Ministerio de Gobierno.

Zaida Rovira también regresa al Ministerio de Desarrollo Humano (Ex MIES) ARCHIVO: GOBERNACIÓN DEL GUAYAS

Zaida Rovira al Ministerio de Desarrollo Humano, ex MIES

Aunque Zaida Rovira sale del Ministerio de Gobierno, no sale del Ejecutivo. De hecho, según el pronunciamiento de la Presidencia de la República, Rovira ahora será ministra de Desarrollo Humano (ex MIES), cargo que ya ocupó en el mandato de Daniel Noboa.

RELACIONADAS Carolina Jaramillo cesa como vocera presidencial

En noviembre de 2023, cuando Noboa ganó sus primeras elecciones presidenciales, Zaida Rovira fue nombrada ministra de Inclusión Económica y Social (MIES). Permaneció en el cargo durante 15 meses, aproximadamente, antes de ser reubicada como gobernadora de Guayas, en febrero de 2025.

Tras su paso por la Gobernación de Guayas, el presidente Daniel Noboa movió a Zaira Rovira el ministerio de Gobierno, en julio de 2025, tras la renuncia de José De La Gasca. Finalmente, tras cuatro meses en el cargo, regresa al Ministerio de Desarrollo Humano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!