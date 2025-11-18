Maria José Pinto asume funciones del Ministerio de Salud tras salida de Jimmy Martin

Jimmy Martin ejerció solo 4 meses y 3 días en el cargo antes de ser reemplazado por Pinto

La Presidencia de la República anunció este 18 de noviembre que la vicepresidenta María José Pinto asume el Ministerio de Salud (MSP), tras la salida de Jimmy Martin. El cambio se produce luego de la derrota del Ejecutivo en la Consulta Popular 2025, lo que motivó nuevos ajustes en el gabinete.

Martin había llegado al cargo el 15 de julio de este año y permaneció solo cuatro meses y tres días. Durante su gestión, enfrentó el desabastecimiento de medicamentos y formaba parte del Consejo de Compras Públicas (Consap), donde realizó la primera entrega de compras centralizadas.

Breve trayectoria de Jimmy Martin

Jimmy Martin asumió el Ministerio con el objetivo de implementar medidas inmediatas en la cartera de salud. Sin embargo, su gestión concluyó en medio de denuncias de gremios y trabajadores, dejando el Ministerio en una situación crítica antes de la llegada de Pinto.

La Presidencia agradeció los “leales servicios prestados” por Martin y destacó la continuidad de la atención en salud pública, pese a los retos pendientes.

Expectativas sobre la gestión de Pinto

Jimmy Martin cumple tres meses en el MSP sin resultados en el abastecimiento Leer más

María José Pinto liderará ahora el Consejo Nacional de Salud (Consap) y deberá enfrentar los desafíos del sistema de salud nacional, entre ellos la reorganización de procesos internos y garantizar la eficiencia en la entrega de insumos.

Su designación forma parte de un paquete de cambios en el gabinete enfocados en mejorar la gestión pública y fortalecer la atención a la ciudadanía, especialmente tras los cuestionamientos a la administración anterior.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!