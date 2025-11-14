Aranceles de EE. UU.: La lista de productos de Ecuador que se beneficiarían

EE.UU. anunciará la eliminación de sobretasas para banano, cacao y otros productos. Pero aún hay procesos pendientes

El banano es uno de los productos que entra actualmente con sobretasas a Estados Unidos.

Estados Unidos y Ecuador establecieron un marco de acuerdo de comercio recíproco que eliminaría los aranceles del 15 % que actualmente pagan ciertos productos ecuatorianos que ingresan al mercado estadounidense.

El anuncio lo realizó el presidente Donald Trump este jueves 13 de noviembre de 2025 y beneficiaría principalmente a los productos que no pueden producirse en cantidad suficiente en territorio estadounidense.

Según la hoja informativa publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el país andino recibiría trato de Nación Más Favorecida para ciertos bienes calificados.

Aunque no está explícitamente mencionado en el documento oficial, se espera que el camarón —principal producto de exportación ecuatoriano hacia Estados Unidos con $1.546 millones en 2024— también se incluya en la lista, junto con las flores que actualmente pagan 21% de arancel. Además, banano, cacao y otros.

La eliminación de los aranceles es clave

Para el economista Pablo Hidalgo, al Ecuador tener una economía dolarizada, este trato “es muy importante” ya que exportar es una forma de alimentar la liquidez del país.

Sin embargo, en el contexto de competencia regional hay que tener claro “cuánto se le graba a Colombia y Costa Rica que son nuestros principales competidores en el banano y también en el café", ya que, además, son países que pueden devaluar su moneda. Para este analista, el acuerdo es una “minimización de pérdidas”.

Según el USTR, el acuerdo contempla que Ecuador elimine o reduzca las barreras arancelarias en productos estadounidenses, entre ellos:

Frutos secos de cáscara,

Frutas frescas,

Legumbres,

Trigo,

Vino

Licores destilados.

Además, Ecuador eliminará por completo el arancel variable aplicado a numerosos productos agrícolas a través del Sistema Andino de Franjas de Precios.

El acuerdo también contempla que Ecuador acepte los estándares estadounidenses para:

Vehículos,

Autopartes,

Maquinaria industrial,

Dispositivos médicos,

Productos farmacéuticos,

Bienes remanufacturados

En el ámbito de los servicios, Ecuador se compromete a no imponer barreras a:

Comercio digital,

Servicios digitales

Transmisiones electrónicas.

En el sector automotor, Ecuador aceptará vehículos y autopartes construidos según los estándares de Estados Unidos. Para el economista Hidalgo, esto se relaciona con el acceso “agresivo” de vehículos chinos en toda América Latina, por lo cual las marcas estadounidenses han perdido mercado. El analista explicó que Estados Unidos está en un proceso de reindustrialización, llevando de regreso al territorio estadounidense plantas manufactureras.

El marco de acuerdo también incluye compromisos en comercio digital. Ecuador se comprometió a prevenir barreras al comercio de servicios y digital con Estados Unidos, y a abstenerse de imponer impuestos discriminatorios sobre servicios digitales. "Seguramente, esto se debe a que para Estados Unidos es muy importante tener más información del comportamiento de los consumidores ecuatorianos, a través de Meta, Google, etcétera", señaló Hidalgo.

El país también adoptará una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. En materia ambiental, Ecuador se comprometió a adoptar y mantener altos niveles de protección ambiental, tomar medidas para mejorar la gobernanza del sector forestal y combatir la tala ilegal.

