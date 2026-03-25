Licencia digital ANT: requisitos para  obtenerla y evitar multas

Así puedes obtener tu licencia digital en Ecuador mientras siguen suspendidos varios trámites en la ANT

La emisión por primera vez y la renovación de licencias siguen en pausa mientras se valida el sistema. En Guayaquil, los documentos vencidos desde el 30 de enero son válidos hasta el 30 de junio.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) atraviesa un proceso de reactivación parcial tras la intervención del Gobierno Nacional a inicios de 2026. Desde el 9 de marzo, la institución retomó más del 80 % de sus trámites a escala nacional, luego de más de un mes de suspensión por el denominado caso de corrupción “Jaque”.

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Sin embargo, el retorno ha sido progresivo y bajo controles técnicos. Servicios clave como la emisión de licencias por primera vez y la renovación aún no están disponibles, ya que continúan en fase de pruebas y validación del sistema. Como medida temporal, las licencias caducadas desde el 30 de enero siguen siendo válidas hasta el 30 de junio, evitando sanciones durante este periodo de transición.

En medio de este escenario, surge una alternativa válida y práctica: portar la licencia de conducir en formato digital, una opción que ya estaba disponible y que ahora cobra mayor relevancia.

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Licencia digital: válida y sin costo

La licencia digital tiene la misma validez legal que la física en Ecuador. Esto significa que puedes presentarla desde tu celular ante un agente de tránsito sin riesgo de ser sancionado.

Además, este documento no tiene ningún costo y puede ser especialmente útil si extraviaste tu licencia física o no puedes renovarla debido a la suspensión de trámites.

Portarla en el celular no solo evita multas, sino que también facilita el acceso inmediato al documento en cualquier momento, ha asegurado la entidad.

Más del 80 % de trámites reactivados: Desde el 9 de marzo de 2026, la ANT retomó la mayoría de sus servicios a nivel nacional tras la suspensión por el caso “Jaque”.

Licencias caducadas siguen vigentes: Los documentos vencidos desde el 30 de enero son válidos hasta el 30 de junio de 2026, evitando multas durante la transición.

Requisitos para obtener la licencia digital

El único requisito indispensable es contar con una firma electrónica activa, que permite validar tu identidad dentro del sistema.

Paso a paso para descargar tu licencia digital

Para acceder a tu licencia en formato digital, debes seguir estos pasos:

Descargar la aplicación Gob.EC (disponible en Android e iOS).

Registrarte en la plataforma siguiendo las instrucciones.

Iniciar sesión con tu usuario y contraseña.

Ingresar a la opción “Carpeta Ciudadana”.

Ubicar tu licencia de conducir dentro de los documentos disponibles.

Descargarla y guardarla en tu dispositivo para consultarla cuando lo necesites.

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Trámites suspendidos y reactivación parcial

Sin embargo, la entidad informó que desde el lunes 9 de marzo se retomaron nueve servicios principales y más de 155 trámites a escala nacional. Esta reapertura busca descongestionar la demanda acumulada y reactivar procesos administrativos vinculados al transporte terrestre.

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Las agencias de la ANT ya están recibiendo solicitudes en distintas áreas, aunque la normalización total del sistema aún está en proceso.

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