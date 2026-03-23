Trámites vehiculares: estos son los servicios operativos de la ATM y ANT en Guayaquil

La entidades de tránsito aseguran que están 100% operativos todos sus servicios. Conoce dónde realizarlos

Durante varias semanas, los trámites vehiculares en Guayaquil estuvieron marcados por demoras, suspensiones y constantes quejas ciudadanas. Las fallas en los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) impactaron directamente en la atención de servicios clave. Sin embargo, a la fecha, tanto la ANT como la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) aseguran que sus plataformas ya funcionan con normalidad.

La reactivación del sistema informático nacional permitió que los procesos vinculados a la revisión técnica vehicular y matriculación retomen su ritmo habitual. Con esto, los usuarios pueden nuevamente realizar sus gestiones sin las interrupciones que se registraron en semanas anteriores.

¿Qué trámites vehiculares están operativos?

Con la normalización del sistema, varios servicios que estaban restringidos vuelven a estar disponibles para la ciudadanía. Entre los principales se encuentran los procesos de:

Traspaso de propiedad de vehículos

Modificaciones en las características o tipo de servicio

Emisión de documentos oficiales relacionados con automotores.

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Estos se suman a los trámites que nunca dejaron de operar completamente, como la revisión técnica vehicular, la renovación anual de matrícula y el registro inicial de vehículos nuevos. En conjunto, el sistema retoma su operatividad total, permitiendo a los conductores ponerse al día con sus obligaciones.

¿Dónde realizar los trámites en Guayaquil?

La ATM mantiene habilitados sus principales centros de atención para estos procesos. Los usuarios pueden acudir a las instalaciones ubicadas en el norte, sur y vía a Daule, donde se concentran los servicios de revisión técnica y matriculación.

Los horarios varían según el punto de atención, pero en general se atiende desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, con jornadas extendidas en algunos días. Además, se mantiene la atención los sábados con horarios diferenciados, lo que busca descongestionar la demanda acumulada.

El chequeo a los vehículos se realiza en los centros del consorcio SGS – Revisiones Técnicas. CORTESÍA DE ATM

Se amplían plazos para evitar multas

Como parte de las medidas adoptadas tras las fallas del sistema, la ATM recuerda que se mantiene vigente una prórroga para ciertos conductores. Los vehículos cuyo último dígito de placa termina en 1 podrán completar su proceso hasta el 31 de marzo sin recibir sanciones por calendarización.

Esta extensión busca aliviar el impacto generado por las interrupciones previas y dar margen a los usuarios para regularizar su situación sin recargos adicionales.

Aunque las autoridades destacan que los servicios ya operan al 100%, el episodio reciente deja en evidencia la alta dependencia de los sistemas informáticos centralizados. Para muchos ciudadanos, las fallas no solo significaron retrasos, sino también pérdidas de tiempo y reprogramaciones constantes.

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