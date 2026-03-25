Asamblea Ecuador vota ley urgente: ofrece rebajas tributarias por donar vivienda

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, convocó a la sesión 081, para el jueves 26 de marzo de 2026, a las 10:00. En el segundo punto del orden del día se abordará, en segundo debate, el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, calificado como económico urgente. Busca incentivar la construcción de vivienda de interés social y reducir el déficit habitacional.

En la propuesta se plantea la creación de un incentivo tributario, para quienes donen viviendas de interés social al ente rector de hábitat y vivienda, en Ecuador es el Ministerio de Infraestructura y Transporte. El objetivo es promover la participación del sector privado en la generación de soluciones habitacionales frente a un déficit que supera las 700.000 viviendas, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El proyecto de ley económico urgente establece que los contribuyentes que realicen estas donaciones podrán acceder a una rebaja del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el que se efectúe la entrega. El beneficio equivaldrá al 100 % del valor donado, con un límite de hasta el 30 % del impuesto causado y sin derecho a devolución.

En el proyecto se señala que el Ministerio de Infraestructura y Transporte deberá transferir las viviendas recibidas a los beneficiarios que cumplan con los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y la normativa vigente. que el Ministerio de Infraestructura y Transporte transfiera las viviendas recibidas a los beneficiarios que cumplan con los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social y la normativa vigente.

EXPRESO buscó a Mabel Méndez, asambleísta por la Revolución Ciudadana que integra la Mesa de Desarrollo Económico. Lastimosamente no estuvo disponible, no contestó llamadas ni mensajes.

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