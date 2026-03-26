Sevilla frena el fichaje de Patrik Mercado por su lesión

Pese a un principio de acuerdo, Antonio Cordón, director deportivo del equipo, advirtió que el fichaje no está cerrado

El jugador de Independiente del Valle se perderá lo que queda del año.

La lesión le está costando muy caro a Patrik Mercado. Se perderá todo el año futbolístico con Independiente del Valle, tampoco irá al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador y ahora podría caerse su fichaje por el Sevilla, club de España que incluso ya lo había anunciado.

Sin embargo, su director deportivo, Antonio Cordón, puso en duda que el fichaje llegue a cerrarse. Ya que todo dependerá de la evolución que tenga de su lesión. Por lo que a pesar de que ya había un acuerdo entre las partes, todo se podría venir abajo.

"A ver, nosotros con Patrik Mercado tenemos un principio de acuerdo, pero en definitiva tiene que pasar un reconocimiento médico. Es decir, tenemos una prioridad para hacernos con ese fichaje y en junio tenemos que decidir en función de lo que diga el reconocimiento médico", dijo Cordón durante la rueda de prensa de presentación de Luis García como nuevo DT del Sevilla.

¿Qué lesión tiene Patrik Mercado?

El volante ecuatoriano sufrió una doble rotura, del ligamento cruzado anterior y del menisco medial, en la rodilla derecha, producto de un mecanismo indirecto con valgo forzado y rotación. La cual se produjo en el partido ante Técnico Universitario y lo dejará afuera de las canchas alrededor de 9 meses.

¿Cuándo fue anunciado Patrik Mercado como fichaje del Sevilla?

El pasado 26 de febrero se hizo oficial que Mercado iría a jugar en el Sevilla FC a partir de junio de este año. Incluso el equipo español lo anunció y aunque no se reveló el valor de compra del pase, se rumora que está alrededor de los 5 millones de dólares.

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