Miller Bolaños: por qué rompió el toque de queda y qué pasará con Emelec

El delantero ecuatoriano fue detenido durante la madrugada de este miércoles y su futuro en el Bombillo es incierto

Miller Bolaños vuelve a estar en el ojo público tras ser detenido por romper el toque de queda vigente en varis provincias del país. De acuerdo con el informe policial, Bolaños se encontraba junto a otras dos personas circulando en la vía pública a las 02:08. Hay que recordar que según el Decreto Ejecutivo Nro. 329 el toque de queda en Guayaquil inicia a las 23:00.

Por lo que el jugador y sus acompañantes fueron retenidos por la Policía ya que romper el toque de queda es considerado una infracción que se paga con cárcel y multa económica. Esta situación ha puesto en duda su continuidad como jugador de Emelec.

¿Por qué Miller Bolaños rompió el toque de queda?

Al momento no hay una versión oficial de lo sucedido, según el periodista Javier Ruiz en el programa De Una la razón para que Miller rompiera el toque de queda fue médica. Sin embargo, eso no ha sido comprobado y una de las razones por la que la Policía detuvo a Bolaños es porque en ese momento no pudo justificar su presencia en la calle a esa hora de la madrugada.

¿Miller Bolaños seguirá en Emelec?

Hasta ahora el Club Sport Emelec tampoco se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido con su jugador. Sin embargo, comenzó a correr el rumor de que debido a esta falta disciplinaria el Killer tendría que salir del equipo. Pero por ahora no hay ningún comunicado del Bombillo.

El equipo sigue con su cronograma normal que incluye un viaje a Salinas donde realizarán una mini pretemporada esto días de para de la LigaPro. Habrá que esperar si Miller Bolaños se une a la plantilla en ese balneario.

Miller Bolaños suspendido dos fechas en LigaPro

También hay que recordar que Bolaños actualmente está suspendido dos fechas en la LigaPro por la tarjeta roja recibida en el partido contra Mushuc Runa el fin de semana pasado. Por lo que síga o no en los Eléctricos no jugará ante Deportivo Cuenca por la fecha 7 y contra Universidad Católica en el encuentro postergado por la primera jornada.

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