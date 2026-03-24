Richard Carapaz en la Volta a Cataluña 2026: su puesto, hora y cómo verlo en vivo

El ciclista ecuatoriano es uno de los favoritos para llevarse la carrera que cumplió su segundo día de competencia

Richard Carapaz volvió al ruedo y se encuentra en competencia en la Volta a Cataluña 2026. Ahí cumplió este martes el segundo día de competencia y es uno de los favoritos a llevarse la carrera que cuenta con 7 etapas, es decir termina el próximo domingo 29 de marzo en Barcelona.

Este martes, en la segunda etapa, Carapaz quedó en el puesto 32, pero con el mismo tiempo del ganador Magnus Cort. Lo que le permitió ganar puestos en la tabla general de la competencia. El recorrido fue de 167.4 kilómetros desde Figueres a Banyoles.

¿Cómo quedó Richard Carapaz en la tabla general?

Con este resultado, el ecuatoriano quedó en el lugar 18 de la general, pero a tan solo 10 segundos del líder, Dorian Godon. Algo positivo ya que todavía no se han disputado las etapas de montaña donde el ciclista nacional muestra su mayor potencial.

La tercera etapa será este miércoles, desde Costa Daurada (Mont-roig del Camp) a Costa Daurada (Vila-seca) con una distancia de 159.4 kilómetros y otra vez la trayectoria será llana. Carapaz buscará mantenerse en el pelotón de los de arriba.

¿A qué hora y cómo ver a Richard Carapaz competir en vivo?

Esta etapa comenzará a las 07:40 (hora de Ecuador) este miércoles. Para poder seguirlo en vivo en Ecuador debes poner el canal de YouTube de Claro Sports. Ahí están transmitiendo la carrera y podrás apoyar a Richard Carapaz.

Otros ecuatorianos en competencia

Además de Richie, también están participando en la Volta a Cataluña dos ecuatorianos más. Se trata de Alexander Cepeda y Harold Martín López. El primero de ellos está en el puesto 37 de la general y el otro está en el lugar 55.

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