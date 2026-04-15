Control de armas en Ecuador: qué cambia para empresas de seguridad privada

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Inspecciones más estrictas, decomisos y control digital marcan el nuevo enfoque sobre las empresas de seguridad privada en Ecuador.

Más de 600 compañías en Ecuador ya han sido revisadas y cientos de armas retiradas por irregularidades, en un intento por frenar su desvío hacia el crimen.

Las Fuerzas Armadas prevén realizar inspecciones al 100 % de empresas privadas de seguridad que operan en Ecuador.

El control de armas a empresas de seguridad en Ecuador atraviesa una nueva fase marcada por inspecciones más frecuentes, herramientas tecnológicas y una revisión más estricta de permisos, con el objetivo de evitar que sean desviadas a grupos criminales.

Miguel Ángel Ochoa, director nacional de control de armas del Ejército ecuatoriano, indicó a la agencia API que el enfoque de este proceso apunta a un seguimiento más riguroso de cada arma y munición en circulación.

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“Cada arma controlada evita riesgo potencial para la seguridad del Estado”, afirmó Ochoa. Señaló que existen problemas en la tenencia ilegal y en posibles fallas dentro del circuito formal.

¿Cuántas armas han sido decomisadas en Ecuador?

Las Fuerzas Armadas han realizado operativos de control de armas a empresas de seguridad. De las 1.130 compañías registradas, 663 ya han sido inspeccionadas en los últimos meses.

En ese proceso, según Ochoa, desde mediados de marzo se han decomisado 667 armas y alrededor de 2.200 municiones, en su mayoría por irregularidades en la documentación o permisos vencidos.

Control de armas en Ecuador: Aplicaciones digitales para el rastreo

Las Fuerzas Armadas utilizan una aplicación digital vinculada al sistema de control de armas (Sincoar), que permite verificar información en tiempo real a través:

código QR

cédula de identidad de representantes legales de las empresas

códigos de las armas

"Esto facilita el control, evita inconvenientes y principalmente inconsistencias que puedan haber en las armas y municiones del país", manifestó Ochoa.

Control de armas en Ecuador: migración a un sistema de análisis de datos más amplio

El uniformado explicó que actualmente se trabaja en la transición hacia un sistema de análisis de datos más amplio, con capacidad de identificar patrones de riesgo.

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Control de armas en Ecuador: ¿qué deben hacer las empresas privadas de seguridad?

Para las empresas de seguridad privada, este escenario implica mayores exigencias. Además de mantener su documentación al día, las compañías están sujetas a controles más constantes y aleatorios en el futuro.

Ochoa señaló que el 100 % de las empresas de seguridad a nivel nacional serán inspeccionadas por las Fuerzas Armadas.

"Al ejercer un control riguroso sobre todo el armamento, cerramos la brecha que podría facilitar el desvío de armamento hacia grupos ilegales", indicó.