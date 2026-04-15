Juan Montalvo: Pensador olvidado de Ecuador

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Desde hace tiempo, los 13 de abril pasan casi inadvertidos, sin la importancia de antes, cuando se recordaba el nacimiento de Juan Montalvo Fiallos, el 13 de abril de 1832.

Hoy pocos evocan el valor intelectual de este ensayista liberal y su firme oposición a los gobiernos de Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintimilla, llegando a atribuirse su muerte con la frase: “¡Mi pluma lo mató!”. No se recuerdan obras como Las catilinarias, Los siete tratados, Geometría moral o Capítulos que se le olvidaron a Cervantes.

Ambato, su tierra natal, debería hacer de esta fecha un recordatorio significativo, difundir sus obras, su defensa de la democracia, su vida marcada por el exilio en Colombia y Francia, su estancia en París y su muerte por tuberculosis. ¿Recordamos dónde reposan sus restos? ¿Hemos visitado su tumba? Su mausoleo en Ambato debe ser símbolo de su valor histórico.

El deber de los maestros y la sociedad

Hoy, recordar los valores históricos de nuestra patria es tarea olvidada. Dejamos de lado ejemplos de vida y civismo. Es deber pendiente de los maestros dar a conocer a nuestros grandes pensadores.

Michael Vicuña Botto