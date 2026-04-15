Ecuador busca que Paraguay declare terroristas a bandas: ¿qué implicaciones tiene?

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador solicitó a Paraguay declarar a cinco grupos criminales como terroristas.

Los grupos son: Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killer y Latin King.

Expertos señalan que la propuesta de Ecuador busca unir a ambos países con acciones contra grupos criminales.

Ecuador solicitó a Paraguay declarar como terroristas a cinco bandas delictivas luego de una reunión que mantuvieron los cancilleres de ambos países, Gabriela Sommerfeld y Rubén Ramírez, este martes 14 de abril en Quito.

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En la declaración conjunta que suscribieron los diplomáticos, las autoridades ecuatorianas pidieron a Paraguay que declaren como grupos terroristas a:

Los Lobos

Los Tiguerones

Los Choneros

Chone Killer

Latin King

La solicitud será analizada por las autoridades paraguayas, según la declaración firmada por Ramírez y Sommerfeld en Quito.

Santiago Peña visitará a Daniel Noboa en julio

En la cita, los cancilleres abordaron temas referentes a la seguridad en la región, el tráfico de drogas, la lucha contra la delincuencia transnacional organizada.

La reunión también sirvió para avanzar en la planificación de la visita que realizará el presidente de Paraguay, Santiago Peña, a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, prevista para julio.

En esa cita se espera firmar un Memorándum de Entendimiento entre Ministerios del Interior de ambos países.

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Grupos criminales transnacionales

Los cinco grupos criminales ya han sido denominados como terroristas por parte del Gobierno de Ecuador desde enero del 2024, en que Noboa decretó el conflicto armado interno en el país.

Además, Los Choneros y Los Lobos han sido declarados como terroristas por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Expertos señalaron que esta propuesta a Paraguay surge en medio de una escalada de violencia que ha obligado a Ecuador a replantear su estrategia de seguridad, incluso en el plano internacional.

Señalaron que llevar esa calificación a otros países implicaría buscar coherencia en la forma en que la región enfrenta estructuras criminales que ya no operan dentro de fronteras definidas.

En términos legales, esta declaración permitiría establecer mecanismos más duros de persecución, cooperación judicial y financiera, así como a sanciones más severas.

También puede facilitar procesos como la extradición o el congelamiento de activos vinculados a redes ilícitas.