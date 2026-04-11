Wagner Bravo: "La delincuencia común migra hacia estructuras más organizadas"

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gobierno de Noboa decreta estado de excepción por 60 días en 9 provincias por avance del crimen organizado.

Experto alerta que la medida es temporal; delitos migran entre zonas por “efecto globo” en Ecuador.

Extorsión crece porque es rentable; grupos criminales diversifican ingresos con minería ilegal y narcotráfico.

Unas horas antes del inicio del feriado de Semana Santa, el gobierno de Daniel Noboa activa un nuevo estado de excepción por 60 días en nueve provincias y cuatro cantones. El experto en seguridad habla para EXPRESO sobre el alcance de la medida y la redistribución del poder criminal.

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- ¿Este nuevo estado de excepción repite la misma estrategia o qué se puede esperar?

El estado de excepción permite el empleo puntual de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, que es la responsable del orden interno.

Es la única figura que habilita esa cooperación directa. Sin embargo, no es la única estrategia. También están operativos contra minería ilegal, control de armas (camex) y trabajo de inteligencia. Todo esto forma parte del Plan Fénix, aunque no se conocen claramente sus metas ni resultados.

- ¿El estado de excepción es suficiente para enfrentar al crimen organizado?

No. Es una herramienta puntual, no la solución total. Permite contener y presionar a los grupos criminales, pero el problema es estructural.

Se necesita inteligencia operativa constante, identificación de objetivos y una estrategia integral que ataque las economías ilegales: narcotráfico, minería ilegal y terrorismo.

Los grupos criminales diversifican ingresos con minería ilegal y narcotráfico.Cortesía

Las amenazas se desplazan

-Se han registrado mejoras en algunos indicadores pero aumentos en otras como Quito. ¿Qué está ocurriendo?

Lo que vemos es un “efecto globo”: cuando se presiona en una zona, el delito se desplaza a otra. Por ejemplo, bajan los homicidios en frontera norte, pero aumentan en Pichincha, Cotopaxi o Chimborazo.

Incluso ciudades como Cuenca muestran incremento de violencia. El crimen organizado se adapta rápidamente: puede moverse, esperar o reorganizarse según la presión del Estado.

La delincuencia común migra

- La extorsión y las vacunas no disminuyen. ¿Por qué?

Porque es un negocio altamente rentable. La delincuencia común está migrando hacia estructuras más organizadas. Extorsionar requiere menos riesgo que robar físicamente.

Con una sola llamada pueden obtener miles de dólares. Además, estos grupos han diversificado sus actividades: narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, extorsión y tráfico de personas.

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- Se habla de 22 grupos criminales hace dos años y ahora cerca de 48. ¿Qué significa esto?

Hay una fragmentación interna por capturas de cabecillas y presiones del Estado. Esto genera divisiones y nuevos grupos. También hay una diversificación del delito, como si fueran “holdings criminales”: cada célula se especializa en una actividad

- Si hay incautaciones récord de droga, ¿de dónde siguen obteniendo recursos?

Principalmente de la minería ilegal y la extorsión. Aunque se decomise droga, el negocio no se detiene. Además, el oro ilegal y la extorsión generan ingresos constantes que financian armas, logística y corrupción.

-¿El Estado tiene capacidad suficiente para enfrentar estas amenazas?

No. Existe una brecha importante. Las Fuerzas Armadas y la Policía suman alrededor de 100.000 efectivos, mientras que se estima que los grupos criminales podrían tener hasta 50.000 miembros. En una guerra de este tipo, la relación ideal debería ser 10 a 1, pero no se cumple por falta de recursos.

- ¿Cuál es el principal problema estructural?

No existe una política de Estado en seguridad. Cada gobierno cambia estrategias sin un plan sostenido. Tampoco hay un sistema integral que conecte seguridad con educación, salud, empleo y desarrollo.

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- ¿Qué rol juega la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos?

Es clave. No se trata de intervención militar, sino de apoyo en inteligencia, tecnología, entrenamiento y equipamiento. Ecuador necesita cooperación porque sus capacidades son limitadas. La corresponsabilidad también es global: países consumidores, productores y de tránsito influyen en el problema.

- ¿Qué errores principales se repiten en la estrategia de seguridad?

Tres principalmente: falta de política de Estado en seguridad, la ausencia de un plan integral con metas claras y débil institucionalidad del sistema de seguridad pública. Sin planificación sostenida, las acciones se vuelven reactivas y no preventivas.

- ¿Qué se necesita para mejorar la seguridad en Ecuador?

Primero, definir una política de Estado clara y estable. Segundo, construir un plan de seguridad integral con metas, actores y plazos. Tercero, fortalecer instituciones clave como inteligencia financiera y control de minería ilegal. El problema no es solo policial o militar, es estructural. Si no se aborda así, el crimen seguirá adaptándose.