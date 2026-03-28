Capturas de criminales ecuatorianos en Colombia: mito del refugio seguro se desmorona

Las capturas y asesinatos evidencian que huir al país vecino ya no garantiza impunidad

Colombia fue vista por el crimen organizado ecuatoriano como un territorio funcional para esconderse

La puerta del apartamento se abrió sin resistencia. En el interior, el operativo fue rápido, silencioso y definitivo. Alias Lobo Menor, segundo al mando de la organización criminal Los Lobos, fue capturado en Colombia, lejos de los pabellones violentos de las cárceles ecuatorianas.

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Su detención no es un hecho aislado. Se suma a una lista creciente de líderes criminales ecuatorianos que cruzan la frontera norte convencidos de que Colombia puede ofrecer algo que en Ecuador ya no existe: tiempo, anonimato y una aparente sensación de control.

Pero la historia reciente sugiere otra cosa. Durante años, Colombia fue vista por el crimen organizado ecuatoriano como un territorio funcional para esconderse. No necesariamente más seguro, pero sí más amplio, más complejo y con múltiples capas de economías ilegales que permiten diluir identidades.

El mapa elaborado por Insight Crime (que recoge casos documentados hasta julio de 2025) muestra una dispersión clara: capos ecuatorianos detectados en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y zonas fronterizas con Ecuador. Algunos fueron capturados, otros asesinados y algunos más aún figuran como prófugos.

🇪🇨 | Alias “Lobo Menor”, miembro de alto rango de Los Lobos de Ecuador e hijastro del líder del grupo, alias “Pipo”, fue arrestado en Ciudad de México. Lea más sobre la estructura de mando en nuestro perfil criminal. https://t.co/YExr3yD5Pz — InSight Crime Español (@InSightCrime_es) March 20, 2026

Alias “Lobo Menor” fue capturado en México tras meses de seguimiento internacional; intentaba huir con identidad falsa. X: @petrogustavo

¿Qué ofrece Colombia a los capos ecuatorianos?

La ecuación es simple: Colombia ofrece infraestructura criminal, rutas consolidadas, contactos con redes del narcotráfico y un mercado ilegal histórico. Para organizaciones como Los Choneros, Los Lobos o Los Tiguerones, moverse a ese entorno parece un paso lógico cuando la presión interna aumenta. Sin embargo, el mito del ‘refugio seguro’ se ha ido desmoronando. Casos como el de alias JR, Pipo, Gerald, Gato Farfán o Camacho muestran un patrón: Colombia no garantiza impunidad, sino que muchas veces acelera el desenlace.

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Allí, los capos ecuatorianos no solo deben cuidarse de las autoridades locales y de la cooperación internacional. También deben sobrevivir en un ecosistema donde las reglas las imponen estructuras más antiguas, más violentas y menos tolerantes a errores.

Para Santiago Carrasco, consultor internacional y coordinador del Irlab de la UIDE, un país no puede ser un refugio de otro. “Los delincuentes se van a mover dependiendo específicamente de los contextos de cada uno de estos”, asegura. En Colombia han sido capturadas varias personas vinculadas al narcotráfico de Ecuador.

Ambos naciones “sí tienen cooperación en cuestiones judiciales. De hecho, en la reunión que se tuvo ayer (miércoles 25) se habló de que este es uno de los temas importantes para ambos. Entonces, más allá de hablar de refugios seguros, hay que entender la débil institucionalidad que muchas veces mantienen los países latinoamericanos, y hablo en general. Eso permite el traslado por pasos ilegales o incluso con documentos falsos de muchas personas relacionadas con el crimen organizado de un país a otro”, explica.

Los delincuentes se van a mover dependiendo específicamente de los contextos de cada uno de estos países Santiago Carrasco Consultor internacional y coordinador del Irlab de la UIDE

Gerald Pintón, investigador en seguridad, lo resume de forma directa: “Colombia no es un refugio, es un corredor. Y en los corredores siempre hay más actores, más armas y más ojos vigilando”. Esa definición ayuda a entender por qué varios líderes ecuatorianos que han intentado refugiarse en el extranjero terminan capturados o asesinados. Al salir de Ecuador, el riesgo no se reduce, sino que se transforman.

Colombia sí ofrece ciertas condiciones que, a primera vista, resultan atractivas para las organizaciones criminales ecuatorianas. Se trata de un país con una economía ilegal consolidada, donde el narcotráfico, la minería ilícita y el mercado negro de armas han construido redes logísticas complejas durante décadas.

Guillermo Lasso confirmó la captura del narcotraficante más buscado de Ecuador, Emilio Farfán. Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, detalló que, alias El Gato, fue capturado gracias al "apoyo de las unidades de Policía Colombia, en Pasto".



Los detalles ⬇️ — Diario Expreso (@Expresoec) February 9, 2023

¿Qué facilidades reciben los integrantes de bandas?

Para bandas como Los Lobos, esto significa acceso a contactos, rutas y protección temporal. A eso se suma la facilidad para obtener documentación falsa y la posibilidad de diluirse en grandes ciudades, donde un perfil bajo puede pasar desapercibido durante semanas o incluso meses.

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En eso también coincide Mónica Milagro cuando analiza a Colombia como referencia. “Hoy los cabecillas ya no son perseguidos únicamente por un país, sino por redes coordinadas que comparten información en tiempo real. En ese contexto, esconderse en Colombia no garantiza impunidad, sino que expone a los fugitivos a un ecosistema criminal más competitivo y a un seguimiento mucho más sofisticado”, señala.

El caso de Lobo Menor encaja con precisión en esa lógica. Su capacidad de ocultamiento inicial demuestra que existen grietas que pueden ser aprovechadas por estructuras criminales. Pero su captura confirma que esas grietas son cada vez más estrechas. La idea de un “refugio seguro” empieza a desmoronarse frente a una realidad en la que las fronteras ya no son barreras efectivas para la persecución penal.

Los expertos advierten que estos momentos de transición suelen ser especialmente peligrosos. La ausencia de un liderazgo fuerte puede fragmentar la estructura y generar disputas internas que se traducen en violencia en Ecuador.

Colombia se ha convertido en una escala dentro de la ruta de fuga de los capos ecuatorianos: un lugar donde pueden esconderse por un tiempo, pero no desaparecer. La presión combinada de las autoridades, la vigilancia internacional y la competencia criminal reducen progresivamente los espacios donde refugiarse.

Escenario Para expertos, el mapa cambió con respecto a las posiciones de mando. Y en ese escenario, los refugios son temporales.

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