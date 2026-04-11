Jorge Pérez: “El proyecto de ciudad debe ser colectivo”, lección para Quito desde Medellín

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Medellín vivió una crisis no solo de seguridad sino económica y de democracia, dice el urbanista Jorge Pérez Jaramillo.

Diversos sectores: academia, empresarios y políticos se juntaron para llegar a acuerdos y construir un proyecto de ciudad, a largo plazo, del 2004 al 2015.

El urbanista Jorge Pérez Jaramillo dice que el proyecto de ciudad debe construirse de forma colectiva, con visión a largo plazo y más allá de las alcaldías de turno. Señala que Medellín se convirtió en referente regional porque logró articular a ciudadanos, academia, sector privado y Estado en torno a acuerdos sostenidos, frente a la crisis.

A ocho meses de las elecciones seccionales, del 29 de noviembre del 2026, ya hay tres precandidatos: el alcalde Pabel Muñoz, Jorge Yunda y Esteban Guarderas. Pero, además de decir generalidades, ninguno habla de un proyecto de ciudad.

Usted ha sido parte de la transformación de Medellín. ¿Cómo trazar un proyecto de ciudad?

La receta no es sencilla, es amplia. Se debe entender como un propósito colectivo. Por eso, la fuerza política, el líder de una ciudad, debe considerar hacer una gran convocatoria a la ciudadanía, en procesos democráticos, participativos, muy diversos.

¿Un proyecto de ciudad sobrepasa a una alcaldía?

En Medellín, ciudad más joven que Quito, que tiene ese pasado colonial tan significativo, con uno de los centros históricos más importantes y antiguos de América Latina, creo que hemos tenido la suerte de pensar en la ciudad a largo plazo.

Desde finales del siglo XIX y principios del XX se emprendió ese camino en la planificación, en estructurar visiones de futuro, desarrollar, institucionalidad, en poner a la sociedad alrededor de planes estratégicos.

¿Qué tipo de retos debe incluir?

Entre otros, retos de inclusión social, de agenda frente al cambio climático, gestión con múltiples problemáticas y demandas de movilidad, infraestructura, vivienda, agua, energía y gestión de riesgo, con ciudades que han crecido muchísimo; una dimensión económica, indicadores ambientales...

Hay que conocer la agenda urbana global. En Quito se desarrolló la Conferencia Hábitat III (2016). Esto implica amplia planificación, gestión y capacidad colectiva para avanzar.

Al momento, el alcalde de Quito habla de completar 3.001 obras, lo que incluye mantenimiento de parques. ¿Las obras son parte de un proyecto de ciudad?

La ciudad no debería ser el proyecto de una persona o de un pequeño grupo de personas sino un propósito colectivo como dije. Las experiencias más exitosas, de Bilbao, Barcelona, Singapur, Viena o París vienen de un propósito colectivo y más amplio.

Pero los alcaldes traen una agenda.

Obviamente, los alcaldes tienen un proyecto político de su grupo y unas obras y acciones priorizadas en él. Pero la ciudad no puede quedar solo a merced de eso, hay temas estructurales, colectivos y a largo plazo que no obedecen a una coyuntura política temporal.

Por ejemplo.

Saneamiento básico, acceso a movilidad, estructuración del espacio público, política de desarrollo de vivienda y hábitat, educación, salud pública, seguridad ciudadana, agenda ambiental, temas que no son coyunturales sino propósitos a largo plazo.

¿Qué tan a largo plazo debe ser la agenda?

No es una agenda de un año o cuatro años sino de 20 a 30. Como decía Aníbal Gaviria (exalcalde), Medellín es el resultado de varios buenos gobiernos sucesivos y sintonizados.

Hay que entender la política con nobleza, generosidad, al margen de ideología o del proyecto político particular de cada grupo. Implica convergencia, articulación y respeto por todos los sectores.

¿Qué sectores deben reunirse para pensar en la ciudad que quieren?

Comunidades organizadas, llenas de problemas y vulnerabilidades y empresarios; academia. Todos los sectores sociales son vitales.

¿Qué aprendizaje puede compartir en torno a cómo lograr que el ciudadano se sume?

En Medellín aprendimos que cuando la gente tiene acceso a expresiones culturales, arte, red de orquestas juveniles, recreación, deporte, además de oportunidades de educación, becas, empleo, salud, pues se va configurando un proyecto de ciudad y la sociedad es capaz de hacer acuerdos estratégicos a largo plazo.

Se hace una apuesta por el espacio público, la bicicleta pública y transporte públicos, el metro. Así varios alcaldes pueden dar continuidad para alcanzar transformaciones.

La crisis en Medellín fue tan honda que no tuvimos más alternativa, era lo obvio: sentarnos y hacer acuerdos. Jorge Pérez Jaramillo/ urbanista de Medellín

Si bien Quito no tiene el nivel de violencia que otras ciudades como Guayaquil, ya presenta problemáticas como extorsión, secuestro y homicidios. ¿Esas circunstancias movilizan?

La crisis en Medellín nos obligó a diagnosticar colectivamente, a construir acuerdos y a forjar propósitos de largo plazo. Lo interesante es que con la crisis estructural que tuvimos y no solamente se trató de la violencia y el narcotráfico sino de crisis económica, política y democrática, pues la sociedad tuvo una década para la construcción de propósitos, acuerdos para el diálogo social.

Hay seguridad cuando una sociedad tiene acuerdos y ofrece más oportunidades de las que ofrecen grupos delincuenciales.

¿Cuántas alcaldías se sumaron a ese propósito?

Dentro de este siglo hubo continuidad desde 2004 al 2015, con tres alcaldías se logró dar el salto cualitativo. Creo que Quito, como otras ciudades, requiere eso que llaman visión a largo plazo y continuidad de propósitos.

¿Los ciudadanos pueden hacer la convocatoria para hablar de ese proyecto?

La ciudad es un proyecto suficientemente complejo e importante como para dejarlo solo en manos de los políticos.

La ciudad tiene que ser un propósito del conjunto de la sociedad, el sector académico con las universidades debe aportar mucho, grupos profesionales, ambientalistas, urbanistas, expertos en desarrollo económico, industriales, sectores productivos, todos.

Un liderazgo político bien entendido debe interpretar, dar voz, que la ciudad sea un concierto coral y virtuoso. Jorge Pérez Jaramillo/ urbanista de Medellín

Esto pasó en Medellín

El urbanista colombiano, Jorge Pérez Jaramillo, recuerda que Medellín logró un declive del 95 % en indicadores de homicidios y violencia. ¿Cómo? Solo con la convergencia de diversos sectores, sostiene. Cree que no tenían más alternativa que sentarse y llegar a acuerdos, para construir un plan a largo plazo. Es la receta.

¿Quién es Jorge Pérez Jaramillo?

Arquitecto y urbanista colombiano, por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, donde fue decano. Entre 2012 y 2015 fue director de Planeación de Medellín. Trabajó con el alcalde Aníbal Gaviria Correa. Subdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, asesor de la Unión de Ciudades y Gobiernos Locales. Autor de Medellín, urbanismo y sociedad. Consultor y conferencista.