Jorge Yunda: “Tengo mi propio capital político” y alista su regreso electoral

Publicado por Mariela Rosero Ch. Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Jorge Yunda descarta participar en las elecciones seccionales por ADN, dice que está con Centro Democrático; llama a la unidad, incluso a interesados en ser concejales.

Critica a Pabel Muñoz, quien busca la reelección; dice que no asume su responsabilidad en el control del tránsito ni en seguridad pese a que se cobra una tasa.

Afirma que espera una campaña sin ataques, pero comenta que la correísta Paola Pabón, prefecta de Pichincha, sería mejor candidata de la RC.

Aún está en contacto con exfuncionarios como Fernando Carrión y Guillermo Abad, asegura.

Evita tomar postura sobre lo que le pasó a Alexandra Villacís, finalmente dice que él también fue víctima de "leguleyadas".

El exalcalde Jorge Yunda confirmó que su intención es seguir el proceso para candidatizarse por Centro Democrático. Aunque afirma que declinaría, si luego de un consenso y de revisar “números”, se determina que “soy el candidato chimbador”.

En 2019, usted llegó con Unión Ecuatoriana a la alcaldía, antes ganó una curul con el correísmo. Dicen que no va con ADN porque usted es elegante pero también calle...

Yo estoy haciendo un llamado a la unidad. Esta polarización, de que o eres ‘borrego’ o ‘florindo’ nos ha dejado mal heridos políticamente.

¿Postularse con ADN?

No he hablado, supe que tienen sus propios candidatos y yo tengo mi propio capital político, con eso voy a la lid electoral. No les he propuesto ni me han propuesto. No soy de esa agrupación política, siempre he sido independiente.

¿No le quieren los anticorreístas?

No lo sé, yo tengo buenos amigos ahí. He visto que gente en redes sociales me ha dado sin motivo alguno. Pero entiendo, así es la política.

Contra usted, ¿quién es más fuerte en el sur: Pabel Muñoz o Paola Pabón?

Yo creo que la prefecta Pabón tiene más cancha en el sur, en la periferia, en la ruralidad. Si me preguntaran, es una candidata más dura que vencer. Al señor Muñoz creo que cualquiera le gana.

¿Por qué dice que la alcaldía de Muñoz es desastrosa?

Vivo en Quito, la ciudad tiene altos índices de delincuencia, está desolada. Aquí en La Mariscal en todo (lado) dice: ‘se arrienda’, ‘se vende’. Quieren comprar hornados a $15, generar puestos para amigos, (con sueldos) de 3.000, creados para gastar millones.

Hay secuestro, balacera, sicariatos, vacunas, con la tasa más alta de mortalidad en accidentes, de suicidio, desempleo. Vea los números. Quito está retrasada totalmente.

Usted dice que se enfocará en la seguridad, pero el alcalde recalca que no es competencia del municipio.

El señor es el Poncio Pilato de Quito, se lava las manos: en seguridad dice ‘no es mi competencia’, pero cobramos tasa; sobre accidentabilidad dice ‘no manejo los buses’. Hubo un muerto en la Ruta Viva por un bache, ah no bacheo. Hay una responsabilidad política y un liderazgo nefasto.

La justicia lo absolvió en el caso pruebas PCR. Pese a ello ¿cree que ese capítulo pesará a su candidatura?

La intención fue dejar en el imaginario que hubo corrupción, pero hay que madurar, te caiga o no te caiga. (La justicia determinó) que nadie presentó ni un video ni una prueba o documento o movimiento financiero ni un testigo.

Quito nunca fue Suiza, pero no estaba a los niveles de hoy en desaparecidos, sicariato, vacunas...

Jorge Yunda/ precandidato a la alcaldía de Quito

¿Quiénes serán sus ediles? Los 4 que llegaron con su apoyo han votado con la RC.

Cuando ganaron les di libertad para actuar, pero se olvidaron a quiénes representaban. No tengo una lista de candidatos a concejales. Invito a quienes quieran, independientemente de si son de izquierda o derecha, si tienen capacidad, se han preparado para el servicio público, no piensan en intereses económicos...

¿Cuál es su opinión sobre lo que vivió Alexandra Villacís, quien no se pudo posesionarse en la Judicatura?

No conozco, no he estudiado bien el caso.

No me diga que no sabe...

Es un tema más jurídico. Me botaron del cargo por un informe que dice que no di una rendición de cuentas presencial, cuando estaba prohibido por el CPCCS, leguleyadas. Me botan con 13 votos y requerían 14, de quien estaba hospitalizado, en paz descanse Mario Granda.

Le sentaron a una señora y así se atropella el debido proceso. He demandado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aceptaron mi demanda.

Como empresario, ¿cree que el Gobierno ha hecho una buena gestión para evitar apagones?

Vivo de una actividad, casi quiebro con todos los apagones. Si vienen ahora, va a terminar liquidando más, quebrando la economía del Ecuador, Dios quiera que no sea así... Es el momento de haber tomado correctivos. Deberíamos tener otras fuentes energéticas, en un país tan cerca al sol, energía eólica, volcánica.

Yo enfrenté a la justicia, tuve 23 allanamientos. Espero que el alcalde de Guayaquil tenga derecho a la defensa. Jorge Yunda/ exalcalde

¿Quién es Jorge Yunda?

Exalcalde de Quito entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021. Tiene 60 años y nació en Guano. Integró grupo de música. Recorre barrios jugando vóley y con bata de médico. Ha ganado popularidad como radiodifusor. Fue legislador por la Revolución Ciudadana.