Alcaldía de Quito 2026: entre aspirantes firmes y candidatos que aún dudan

A casi ocho meses de las elecciones seccionales, que serán el 29 de noviembre de 2026, el tablero político en Quito comienza a configurarse. Hay dos tipos de candidatos: por un lado, figuras que buscan posicionarse con anticipación para asegurar un lugar en la papeleta, como el alcalde correísta Pabel Muñoz. Y por otro lado, posibles candidatos que aún no toman una decisión, pese a presiones internas dentro de sus organizaciones.

En el primer grupo constan no solo Pabel Muñoz, quien en noviembre del 2026, manifestó su deseo de correr por la reelección. También hay actores que se mueven como precandidatos como el exalcalde Jorge Yunda, quien no ha confirmado, pero tampoco descartado su interés. Además Wilson Merino, concejal que cuenta con el casillero de su movimiento Imparables.

También en ese primer grupo está María José Pinto, vicepresidenta de la República, quien en más de una ocasión ha dicho que tiene una estupenda relación con Daniel Noboa y que estará en donde él la necesite. Políticos del oficialista ADN sostienen, en off, que ella es la elegida, que es la mejor ficha del movimiento de Gobierno. Y que se ha descartado nombres que están detrás, muy detrás, como Andrés Castillo y Eckenner Recalde.

Este lunes 6 de abril del 2026, ante la pregunta de si correrá por la alcaldía de Quito, como se comenta, María José Pinto respondió: "No, ya lo mencioné en otra entrevista... La gente y el presidente me ha confiado un trabajo en el que debemos mejorarlo, tenemos que trabajar por el país y yo estoy aquí con esa responsabilidad. Hablamos todos los días y estamos conscientes de que hay mucho por hacer en temas de salud".

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¿Álvaro Pérez Salazar será candidato?

En contraste con los nombres que han evidenciado su interés por estar en la papeleta, otros nombres se mantienen en suspenso. Es el caso de Álvaro Pérez Salazar, quien aún no ha confirmado su participación. El hijo del exdiputado y exprefecto de Pichincha ha acudido a barrios y ha buscado hablar con dirigentes, según lo han dicho en zonas del sur y norte, también del centro.

¿Será el candidato de SUMA? Desde Su dirigente Armando Rodas señaló que aún es prematuro anunciar un candidato, aunque aseguró que presentarán una opción sólida. “La ciudadanía puede estar tranquila, porque dada la gravedad de la actual situación de la ciudad, SUMA presentará un candidato de primera, como se merecen los quiteños”, afirmó.

El 23 de febrero del 2014, Mauricio Rodas, de SUMA, ganó la alcaldía de Quito. Venció al entonces candidato del correísmo, Augusto Barrera, quien iba por la reelección. Barrera se separó de esa tendencia y ha sido señalado por Rafael Correa como traidor.

Otros nombres, precandidatos a la alcaldía de la capital

El exrector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, no ha tomado una decisión definitiva hasta ahora. Es la carta de la Izquierda Democrática. También el exasambleísta Andrés Páez ha mostrado interés en la candidatura, dijo que tenía innumerables propuestas.

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