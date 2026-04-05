Elecciones Alcaldía Quito: ciudadanos exigen compromisos reales a precandidatos

El Cabildo Cívico de Quito congrega a más de cien colectivos y personas, que hacen seguimiento de temas como movilidad, ambiente, patrimonio, seguridad, etc.

Desde hace meses, los precandidatos a la Alcaldía recorren barrios y buscan una reunión con colectivos ciudadanos. Tras el adelanto del calendario electoral, y a menos de ocho meses de las elecciones (del 29 de noviembre del 2026), organizaciones civiles, como el Cabildo Cívico de Quito y dirigentes barriales, observan sus movimientos con cautela.

Sus demandas no son menores: piden un proyecto de ciudad, más allá de promesas de campaña o de compromisos que después no cumplen. Además reclaman un liderazgo, que se evidencia en una autoridad dispuesta a sostener el debate público sin rehuir la crítica, incluso cuando provienen de ciudadanos que, sin ocupar cargos ni recibir sueldo, elaboran propuestas, impulsan ordenanzas y ejercen control social.

Belén Proaño es la nueva coordinadora del Cabildo Cívico de Quito, organización que en febrero cumplió siete años de fundación. Agrupa a más de cien colectivos y personas naturales. De sus filas salió Wilson Merino, concejal que llegó por una alianza entre el movimiento Imparables (que impulsó tras un trabajo sostenido en la Fundación Cecilia Rivadeneira) y la Revolución Ciudadana, del alcalde Pabel Muñoz. Aunque desde hace más de un año, ambas fuerzas rompieron totalmente relaciones.

Con ese antecedente sobre la mesa de reuniones, en una casa en La Floresta, Proaño pone límites: "no somos parte de partidos políticos ni vamos en alianza con ninguno, juega en contra de nuestro trabajo. Queremos un proyecto de ciudad. Nos preocupan las restricciones que han puesto a organizaciones políticas y el adelanto de las elecciones".

Quito y sus incivilidades: ¿puede campaña como la de Don Evaristo cambiar historia? Leer más

Esto creen dirigentes barriales de Quito sobre posibilidad de candidatizarse

Al sur, en La Ecuatoriana, Edison Quezada, dirigente, aclara: “no será utilizado para llenar listas”. Se muestra "decepcionado" porque cree que pese a ser de la RC no ha conseguido obras para su barrio.

Le gustaría que movimientos ciudadanos pudieran participar en las elecciones, pero asegura ser "realista", así que no cree que haya espacio para líderes barriales con menos recursos.

RELACIONADAS Fabricio Villamar perfila a Quito Capital como opción frente a correísmo y Gobierno

A Jonny Núñez, quien ha ocupado la silla vacía en el Concejo Metropolitano, para la elaboración de la ordenanza de áreas históricas, le entristece evidenciar que una vez que llegan al poder, alcaldes toman posiciones diferentes.

"Creo que el Cabildo Cívico les infunde temor porque somos una organización potente, que confronta. No hemos dejado que nos quiten la palabra".

Delegados de organizaciones como el Foro Salud Pública Ecuador, Acción Ecológica y más integran el Cabildo Cívico de Quito. Gustavo Guamán/ EXPRESO

“Puede surgir una figura que no venga de RC ni ADN, en Quito”: César Montúfar Leer más

Los candidatos subestiman a ciudadanos organizados

Elizabeth Falconí, del Foro Salud Pública Ecuador, recuerda que cuando Pabel Muñoz ganó las elecciones se reunió con el Cabildo Cívico. “Tal vez nos subestimó o aún estaba en la luna de miel”, opina.

Sobre el trabajo que hacen los ciudadanos y la falta de apoyo del municipio

Ricardo Buitrón, de Acción Ecológica, comenta que han apoyado acciones de Claude Roulet, ciudadano suizo que documenta infracciones de tránsito cometidas por conductores de autobuses; evidencia que emiten humo contaminante y que no han pasado revisiones técnicas. Pero la AMT le pone trabas. El alcalde lo ha bloqueado en X.

Bien feo, la @AMT_Quito cerró el acceso a datos importantes, no sé a quién dirigirme, a quién pedir ayuda y —la cruda verdad es— a nadie importa. pic.twitter.com/4VYRmWBlF8 — Más allá de los cuentos (@NoNegligencia) March 31, 2026

"El trabajo que hace Claude debería hacerlo instancias municipales. Es absurdo cómo responden. Nosotros hacemos control social, así, desde el Cabildo hemos logrado detener procesos en Guápulo, que se preocupen del río Machángara, de plantas de tratamiento mal hecho, etcétera".

Candidatos poco sintonizados con las necesidades de la capital

Pablo Buitrón, del Frente de Defensa del Centro Histórico, relata que algunos precandidatos ya se han acercado. "Están moviéndose en los territorios. No creo que estén sintonizados con la comunidad. Tampoco funciona firmar compromisos porque solo quedan en el papel. No confiamos en ellos".

Motos contaminantes Quito: circulan con tecnología del 2000 y generan ruido y humo Leer más

¿Los dirigentes ciudadanos deben postular como concejales? Pablo cree que deben tener una oportunidad, ya que "a los actuales ediles les ha tomado más tiempo alcanzar su curva de aprendizaje. Necesitamos personas que desde el día uno trabajen por la ciudad".

En una entrevista anterior, el exconcejal Fabricio Villamar, que está al frente de la iniciativa Quito Capital y que cuenta con el casillero electoral de Ahora, habló sobre la participación de ciudadanos. Afirmó que con técnicos, arquitectos y expertos en ambiente, entre otros, trazarán un Plan de Gobierno. No han descartado sumar a actores políticos, incluso a ediles actuales.

La Alcaldía firmó el Acuerdo Quito 2034, ¿fueron invitados colectivos ciudadanos?

Rocío Bastidas, dirigente de La Floresta y excoordinadora del Cabildo Cívico, reflexiona en torno a un punto: su plataforma no fue invitada a las reuniones del Acuerdo Quito 2034, que impulsó la alcaldía. Eso pese a que participe activamente en la silla vacía, para trabajar en ordenanzas, por ejemplo.

"No estamos en acuerdos acomodaticios. De ningún modo nos invitarían si en siete años jamás hemos dejado pasar hechos que van mal, en movilidad, patrimonio, arbolado urbano o vías. Nos interesa develar problemas, analizar causas y propuestas con la coparticipación de la sociedad civil, la academia y más actores. Esos acuerdos quedan en el papel".

No hay nada que evidencia que el Acuerdo Quito 2034 tiene una estrategia mayor detrás. No son evaluados. No nos han convocado. Rocío Bastidas/Dirigente La Floresta

AMC de Quito, con pocos funcionarios, miles de casos y amenazas: Gustavo Chiriboga Leer más

Al menos unos 10 precandidatos a la alcaldía de Quito existen

Dirigentes barriales, así como líderes de colectivos ciudadanos consultados en esta nota, mencionan al menos 10 nombres de posibles precandidatos que los han buscado.

Entre otros, Álvaro Pérez Salazar, hijo del exprefecto de Pichincha y exdiputado Álvaro Pérez Intriago. EXPRESO lo buscó en su empresa; indicaron que no se encontraba y que sería factible ubicarlo el lunes 6 de abril. Se le envió un correo electrónico para confirmar su interés en los cómicios. Aún no ha respondido.

En el centro de la ciudad también se dice que han tenido acercamientos de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, pero ese dato no se confirma.

Desde ADN, fuentes que pidieron reserva indicaron que la vicepresidenta, María José Pinto, sería su candidata, e incluso que Giovanna Ubidia, a cargo del Seguro Social Campesino, podría correr por la Prefectura. Descartaron a Andrés Castillo y Eckenner Recalde.

En otras tiendas, como la Revolución Ciudadana, pese a no tener casillero por la suspensión de nueve meses, sigue en firme el deseo de Pabel Muñoz de ir por la reelección; no hay un pronunciamiento oficial.

La Izquierda Democrática, en esta ocasión, busca un perfil nuevo en política. Se trata del exrector de la Universidad Central, el médico Fernando Sempértegui. Aunque él todavía no ha tomado una decisión.

El Partido Socialista ha evitado confirmar, pero se sabe que buscan levantar el debate con Augusto Barrera y Verónica Silva.

Otro precandidato es el exalcalde Jorge Yunda, quien no ha confirmado, pero tampoco negó su intención.

Wilson Merino, con Imparables, también está en la carrera, en busca de unidad.

El Cabildo Cívico de Quito hace cuestionamientos técnicos. Pero nos ven como una piedra en el zapato, que por incompetencia no revierte el Concejo. Elizabeth Falconí/ Cabildo Cívico de Quito

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.