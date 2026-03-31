Pabel Muñoz lidera la preferencia para seguir en la Alcaldía de Quito, dice encuesta

El exalcalde Jorge Yunda también aparece entre las preferencias de los quiteños, según una medición del CIEES

Pabel Muñoz llegó a la Alcaldía de Quito en 2023, con el apoyo del correísmo.

El escenario político hacia la Alcaldía de Quito comienza a definirse con una clara ventaja para el actual burgomaestre. Según la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), Pabel Muñoz encabeza la preferencia ciudadana, superando a figuras conocidas como Jorge Yunda. Sin embargo, un alto porcentaje de indecisión y la volatilidad del electorado sugieren que la carrera por el sillón municipal aún guarda sorpresas.

La preferencia electoral en la capital

La medición, realizada entre el 28 y 29 de marzo de 2026 a través de entrevistas presenciales, revela un panorama donde la gestión actual logra capitalizar apoyo pese a la polarización política. Con un margen de error del 4 %, el estudio detalla las cifras de respaldo para los posibles candidatos:

Pabel Muñoz: 29 %.

Ninguno: 22 %.

Jorge Yunda: 18 %.

Otros: 8 %.

Andrés Páez: 4 %.

Alguien honesto: 4 %.

No hay candidatos: 4 %.

El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y su hermana, Lilia Yunda. ARCHIVO

La gestión de Pabel Muñoz y la sombra de Jorge Yunda

El liderazgo de Pabel Muñoz, militante del correísmo y exasambleísta, se ha consolidado mediante una postura crítica frente a las decisiones económicas del Gobierno de Daniel Noboa. No obstante, el CIEES advierte que existe un nivel de no respuesta del 60 %, un dato clave que indica que el votante quiteño aún no toma una decisión definitiva debido a la lejanía de los comicios.

Por otro lado, Jorge Yunda reaparece en el radar electoral tras su accidentada salida del municipio en 2021. El comunicador, que fue destituido por el Concejo Metropolitano, mantiene un núcleo de apoyo que lo ubica como el principal contendiente de la oposición en la capital.

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