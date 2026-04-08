Jorge Yunda y Centro Democrático: exalcalde habla de primarias y su camino a la candidatura en Quito

Publicado por Mariela Rosero Ch. Creado: Actualizado:

Jorge Yunda tiene 60 años, fue alcalde de la capital entre el 14 de mayo del 2019 y el 29 de septiembre del 2021, durante dos años y cuatro meses.

Yunda, dueño de radios como Canela, enfrentó un proceso judicial por la supuesta compra de pruebas para detectar COVID-19. Esos cuestionamientos hicieron que no complete su período.

En septiembre del 2025 fue absuelto de los cargos en su contra, según resalta. Por eso dice que quiere completar el proyecto que tenía para la ciudad.

El exburgomaestre de Quito, Jorge Yunda, otra vez está en la carrera por la Alcaldía porque según dice, "su proyecto de ciudad quedó trunco", tras gobernar entre mayo de 2019 y septiembre de 2021. En ese marco, como precandidato, confirma que ha mantenido diálogos con Centro Democrático para terciar por esa organización.

En entrevista con EXPRESO, Yunda señaló: “(Centro Democrático) es una agrupación política en la cual no se me ha exigido nada. Cuando hay condiciones o favores que pagar, sufre la ciudad. Tienen dirigentes que piensan en la ciudad y me han dado la libertad y así estamos conversando para ver cómo cumplimos con la ley para poder ser candidato de esa agrupación”.

Entonces, ¿es un hecho que Yunda iría con la camiseta de Centro Democrático? Respondió: "Hemos hablado pero depende de una serie de procesos, que comienzan con las primarias y con todo eso, voy a correr las primarias y espero salir siempre avante con esa decisión”.

Yunda asegura tener "capital político propio", por lo que llegará otra vez a la papeleta, sin ser militante de una agrupación. Negó tener un diálogo al respecto con el presidente Daniel Noboa, para correr por ADN, pese a que no se muestra crítico con su Gobierno.

La carrera política de Yunda

En febrero del 2017, con la popularidad que ganó como radiodifusor y como expresidente del club deportivo El Nacional, llegó a la Asamblea Nacional, con el auspicio del correísmo.

Entonces también actuó como un diplomático al referirse a la división entre correístas y quienes defendían a Lenín Moreno. Dijo que se sentía como hijo de padres divorciados.

Dejó esa curul y ganó la alcaldía con el respaldo del movimiento del exfiscal General del Estado, Washington Pesántez, Unión Ecuatoriana. No hizo carrera en ese movimiento.

También en las pasadas elecciones buscó la reelección, para eso contó con el casillero de Pachakutik. Logró que cuatro de los ediles que promovió llegaran al Concejo Metropolitano: Estefanía Grunauer, Gabriel Noroña, Joselyn Mayorga y Juan Báez. Aunque ellos se alinearon a la Revolución Ciudadana, de Pabel Muñoz. Jorge Yunda comentó que no siguieron su línea.