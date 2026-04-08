Pabel Muñoz sobre críticas a su gestión: “No entraré en la política mediocre del insulto”

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Pabel Muñoz evita confrontación electoral y asegura que no caerá en el “política del insulto”, priorizando su gestión y obras en Quito

Jorye Yunda, quien confirmó su candidatura, señaló que no hay un liderazgo para enfrentar la inseguridad y otros problemas que enfrenta la capital

En un contexto político marcado por la incertidumbre y el adelanto de las elecciones seccionales a noviembre, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, afirmó que no entrará en dinámicas de confrontación ni en lo que calificó como “la política mediocre del insulto”, al referirse a las críticas de sus adversarios.

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Durante una entrevista en Ecuavisa este 8 de abril de 2026, Muñoz subrayó que su prioridad actual es la gestión municipal y la ejecución de obras en la capital.

“La mejor campaña es una buena gestión”, sostuvo, dejando claro que su estrategia política se centrará en resultados concretos antes que en polémicas.

Las declaraciones del alcalde se producen luego de cuestionamientos a su administración por parte de Jorge Yunda, quien anunció formalmente su intención de postular nuevamente a la Alcaldía de Quito.

Frente a ello, Muñoz marcó distancia: “Yo hablo con la gestión y las obras, no entro a esta política mediocre donde el insulto es la forma de captar votos”.

Para el burgomaestre, el debate público en el país está deteriorado. “La política ecuatoriana se ha deteriorado terriblemente porque algunos creen que hacer política es decir que el otro es malo, feo o no sabe. Yo no me voy a poner a contestar al uno o al otro”, afirmó.

La mejor campaña es una buena gestión. Debo demostrar porqué estoy capacitado para administrar la ciudad cuatro años más

Pabel Muñoz, alcalde de Quito

En ese sentido, insistió en que su enfoque está en demostrar su capacidad para continuar al frente de la ciudad. “Debo demostrar por qué estoy capacitado para administrar Quito cuatro años más”, señaló.

¿Se va a desafiliar de la Revolución Ciudadana?

Muñoz también habló sobre el escenario previo a las elecciones al que calificó como “complejo” y “enrarecido”, marcado por la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) y las dificultades que, según dijo, enfrenta esa organización política para participar en los comicios.

El alcalde señaló que, de ser necesario, consideraría desafiliarse del partido; sin embargo, antes daría un paso previo: verificar si, en su caso, efectivamente consta como registrado en una organización política. Añadió que uno de los problemas del CNE radica en que si su base de datos está correctamente consolidada.