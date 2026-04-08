Vía E35 permanece inhabilitada parcialmente en el sector de Palugo por protestas

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Moradores de Palugo cerraron un tramo de la vía E35, en Quito- Papallacta tras la muerte de una mujer que fue atropellada por un tráiler



Los habitantes exigen a las autoridades la construcción de un puente peatonal, de lo contrario seguirán con la medida de protesta

La muerte de una mujer de 70 años, atropellada por un tráiler el pasado 6 de abril, provocó la protesta de los habitantes de Palugo, en el nororiente de Quito, quienes este 8 de abril de 2026 bloquearon la vía Quito-Papallacta, en la E35, para exigir medidas de seguridad vial.

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Desde aproximadamente las 04:00, los moradores cerraron completamente el tránsito vehicular colocando llantas y palos sobre la calzada.

Según reportó Teleamazonas, la protesta surge como respuesta al siniestro que cobró la vida de la adulta mayor de forma inmediata y que, según denuncian los residentes, evidencia la falta de infraestructura peatonal en la zona.

¿Cuál es el pedido de los moradores?

Por ello, los habitantes reclaman la construcción urgente de un puente peatonal que permita cruzar la vía con seguridad. Señalan que en ese mismo punto, más de diez personas han fallecido en circunstancias similares, de acuerdo con testimonios recogidos por medios locales.

El cierre provocó una fuerte congestión vehicular y dejó varados a decenas de conductores que se dirigían hacia Quito desde el norte del país y la región amazónica.

La afectación continúa pasadas las 09:00 generando malestar entre los usuarios de esta importante arteria vial.

Los vehículos se quedaron atrapados por los obstáculos que moradores de Palugo colocaron en un tramo de la vía E35.Foto: cortesía

Pasadas las 08:00, tras diálogos entre los manifestantes y las autoridades, se logró habilitar parcialmente la circulación con la apertura de un carril. Sin embargo, la situación se mantiene debido al alto flujo vehicular en la zona.

En el lugar se desplegó personal de la Policía Nacional, que busca mediar con los moradores para restablecer completamente el tránsito y evitar nuevos incidentes.

Mientras, los habitantes de Palugo insisten en que no levantarán del todo la medida hasta obtener compromisos concretos que garanticen la seguridad de quienes transitan a diario por este tramo.