Universidad Agraria del Ecuador reporta ciberataque y afecta concurso docente

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un ciberataque a la Universidad Agraria del Ecuador comprometió su página web institucional.

Indicó que generó inconvenientes en el concurso de méritos y oposición para docentes.

La Universidad Agraria del Ecuador reportó un ciberataque que afectó su página web institucional y el desarrollo de un concurso docente. La alerta fue difundida la noche de este martes 28 de abril a través de sus redes sociales oficiales.

Según el comunicado, el incidente comprometió la operatividad del portal institucional e impactó el concurso de méritos y oposición para docentes titulares auxiliares 1 a tiempo completo.

“Ante este incidente, se han activado los protocolos técnicos y de seguridad correspondientes, con el fin de restablecer la operatividad de los sistemas en el menor tiempo posible”, señaló la institución en el documento.

¿Cuándo se restablecerá la web de la Universidad Agraria?

La universidad también indicó que en las próximas horas se informarán las medidas adoptadas para enfrentar la situación.

El objetivo es garantizar la continuidad y transparencia del proceso académico afectado.

Hasta las 20:30 de este martes, no se había emitido información adicional sobre el incidente. La Universidad Agraria del Ecuador está ubicada en la avenida 25 de Julio y Pío Jaramillo, en el sur de Guayaquil.