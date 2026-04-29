Melania y Camilla convierten la moda en mensaje político

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker Bowles realizan una visita oficial a la Casa Blanca, invitados por el expresidente Donald Trump y su esposa, Melania Trump.

El viaje, previsto del 27 al 30 de abril, se desarrolla en un contexto delicado para la relación entre Reino Unido y Estados Unidos, marcado por discrepancias políticas y tensiones internacionales.

A pesar de ello, la agenda apunta a reforzar los vínculos bilaterales mediante una cena de Estado, un discurso ante el Congreso y actos conmemorativos por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

El vestuario de la primera dama y la soberana

Para las diferentes actividades, Melania Trump eligió un traje de doble botonadura en crepé de lana firmado por Adam Lippes, en tono amarillo mantequilla, uno de los colores predominantes de la temporada. Se trata de un matiz suave que proyecta sobriedad y optimismo, acorde con el contexto primaveral.

Por su parte, Camilla optó por dos cambios de vestuario. En la primera aparición lució un abrigo rosa empolvado de Dior; posteriormente, un vestido blanco con bordados negros de Anna Valentine.

El elemento más significativo fue un broche histórico que perteneció a Isabel II y que la monarca utilizó en su primer viaje oficial a Estados Unidos. La elección funciona como un símbolo de continuidad institucional y estabilidad de la monarquía británica.

Ambos estilismos dialogan entre sí. El blanco puede interpretarse como una referencia al escenario, mientras que el rosa aporta cercanía. La elección de Dior, además, establece un vínculo estético con el estilo habitual de Melania Trump.

Estas decisiones responden al denominado diplomatic dressing, una estrategia en la que vestuario, colores y firmas transmiten mensajes políticos de forma no verbal.

Se trata del primer viaje oficial de Carlos III a Estados Unidos desde su ascenso al trono.