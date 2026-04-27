Carlos III llega a Estados Unidos y se reúne con Trump en medio de tensión política

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Carlos III inicia su visita a Estados Unidos y se reúne con Donald Trump en Washington.

El rey ofrecerá un discurso en el Congreso y participará en agenda oficial en varias ciudades

El v iaje se lleva a cabo luego del incidente en la Casa Blanca y en medio de tensión política.

Carlos III inicia una visita de Estado a Estados Unidos junto a Camila. El encuentro incluye una reunión con Donald Trump y un discurso del monarca en el Congreso. La agenda incluye actividades en Washington, Nueva York y Virginia en un contexto de tensión política.

El rey Carlos III inició este lunes una visita de Estado a Estados Unidos acompañado por Camila. El viaje contempla encuentros con el presidente Donald Trump y actos oficiales en distintas ciudades, en un momento marcado por la atención internacional sobre la relación bilateral.

La llegada oficial a Washington

La visita se desarrolla días después de un incidente ocurrido durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El Palacio de Buckingham confirmó que el viaje se mantiene y señaló que el monarca se mostró “muy aliviado” porque Trump, Melania y los asistentes resultaron ilesos tras lo sucedido.Inicio de la agenda oficial

Inicio de la agenda oficial

La agenda comenzó en Washington con la recepción oficial en la Casa Blanca. El rey y la reina consorte participan en actividades protocolares que incluyen una ceremonia de bienvenida y encuentros institucionales. La visita se enmarca en la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El encuentro con Trump incluye una reunión bilateral en el Despacho Oval. También se ha previsto un té privado junto a la primera dama, Melania Trump, y una cena de Estado como parte del programa oficial.

Discurso ante el Congreso

Se ha programado que el rey Carlos III ofrezca un discurso ante el Congreso de Estados Unidos. Esta será la primera intervención de un monarca británico en este siglo ante el Legislativo estadounidense.

La ocasión anterior corresponde a su madre, Isabel II, quien visitó el país norteamericano en 1991. Considerada una visita "histórica", se llevó a cabo del 14 al 26 de mayo, y fue acompañada de su esposo, el príncipe Felipe. En esa ocasión, se destacó su llegada a Washington DC, su paso por Miami y se convirtió en la primera monarca británica en visitar Texas.

Un momento clave en la visita

Este acto forma parte de los eventos centrales de la visita y busca reforzar los vínculos históricos entre ambos países. El discurso se produce en un contexto de atención mediática y política sobre la relación entre Londres y Washington.

Contexto político: tensiones entre gobiernos

La visita se realiza en un escenario marcado por diferencias en política internacional. El conflicto con Irán ha generado posiciones distintas entre Estados Unidos y el Reino Unido. Estas diferencias han sido señaladas por líderes de ambos países.

El primer ministro Keir Starmer respaldó la continuidad del viaje. “A menudo lo que la monarquía puede hacer, a través de los lazos que construye, es tender puentes a través de las décadas en una situación como esta”.

Por su parte, Trump destacó su relación con el monarca. “Es amigo mío desde hace mucho tiempo, así que viene, y vamos a pasar un gran momento, y representa a su nación como nadie más puede hacerlo”.

La coalición Stop Trump protesta frente a las puertas del palacio de Buckingham contra la visita de Estado del rey Carlos III de Inglaterra a Estados Unidos.AFP

Seguridad y organización

El incidente registrado en Washington generó ajustes en la organización del viaje. El embajador británico, Christian Turner, informó que se han revisado las medidas de seguridad. “Todos estamos muy seguros de que todas las medidas de seguridad apropiadas están en su lugar”, aseguró.

El desarrollo de la visita se mantiene según lo previsto, con algunas modificaciones en la agenda. Las autoridades han señalado que las condiciones están dadas para cumplir con los compromisos establecidos.

Recorrido internacional

Luego de su paso por Washington, el itinerario se traslada a Nueva York con una visita al memorial del 11 de septiembre y encuentros con autoridades locales. También se contemplan actividades vinculadas a organizaciones sociales.

En Virginia, se ha programado la particiáción de Carlos III en actos con comunidades y organizaciones. El recorrido incluye reuniones con representantes culturales y sectores locales. La visita concluirá en Bermudas, territorio británico, donde se desarrollarán actividades oficiales antes del retorno al Reino Unido.