Donald Trump responde al príncipe Harry y enciende la tensión antes de visita real a Estados Unidos

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Donald Trump y el príncipe Harry de Inglaterra protagonizan un cruce de palabras público luego de un discurso que el segundo de ellos pronunciara en Ucrania. El tema surge días antes de la visita que hará Carlos III a Estados Unidos. Las declaraciones del presidente y del duque de Sussex marcan la agenda internacional y ha levantado todo tipo de comentarios mediáticos.

A pocos sorprenden las críticas y los comentarios despectivos vertidos por el mandatario estadounidense sobre el hijo menor del rey Carlos III y su esposa, Meghan Markle. Pero parecía que entre ellos había una tregua. Hasta que el jueves 23 de abril de 2026, el duque de Sussex ofreció una conferencia de seguridad en Ucrania con palabras dedicadas a Trump y a su homólgo ruso, Vladímir Putin.

Trump responde a Enrique de Inglaterra

“Este es un momento para el liderazgo americano, un momento para que Estados Unidos demuestre que puede cumplir con sus obligaciones de tratados internacionales, no por caridad, sino por su papel perdurable en la seguridad global y la estabilidad estratégica”, dijo Enrique.

Horas después, Trump reaccionó en la Casa Blanca con la vehemencia que lo caracteriza. “De una cosa estoy seguro: el príncipe Enrique no habla por el Reino Unido. Creo que yo represento más al Reino Unido que el príncipe Enrique. Pero aprecio su consejo”.

Antecedentes entre Trump y los duques de Sussex

La difícil relación entre Trump y el duque de Sussex no es nueva. El mandatario ya había emitido comentarios sobre Meghan Markle y sobre su situación migratoria en Estados Unidos.

Todo parece remontarse a 2023, cuando la Heritage Foundation, una organización conservadora estadounidense creada en 1973, cuestionara la legalidad de la concesión de la residencia al príncipe luego de que este admitiese haber consumido drogas en uno de los capítulos de su biografía En la sombra.

Dos años después, Trump descartó una posible deportación del príncipe, pese a cuestionamientos sobre su visado. “Ya tiene suficientes problemas con su mujer, es terrible”, alegó.

Meghan Markle Vs Trump

Meghan Markle también ha tenido diferencias públicas con el presidente. Antes de convertirse en miembro de la realeza británica (2018) lo calificó de "misógino" y "polémico".

Como era de esperarse el ahora presidente de Estados Unidos, en 2019, durante una visita a Londres, se refirió a ella como “antipática” y “desagradable”.

“No soy fan de ella... Le deseo mucha suerte a Enrique, porque la va a necesitar”, aseguró luego sobre la exactriz, quien en 2018 y 2021 formara parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.

La visita de Carlos III a Estados Unidos

El cruce de declaraciones ocurre antes de la visita oficial de Carlos III y Camila a Estados Unidos, programada para el 27 de abril.

El encuentro incluye una reunión con Trump en la Casa Blanca y actividades en Washington, Nueva York y Virginia. La visita busca conmemorar el aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Según lo previsto, no se contempla un encuentro entre el rey y su hijo durante esta gira, un tema que siempre despierta la atención mediática.