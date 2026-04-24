Israel y Líbano prorrogan la tregua, las conversaciones EEUU-Irán siguen estancadas

Publicado por Agencia AFP Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER

Tregua frágil: La pausa de 21 días busca evitar que la cifra de 2.400 muertos siga escalando en Líbano.

La pausa de 21 días busca evitar que la cifra de 2.400 muertos siga escalando en Líbano. Impacto en suministros: El doble bloqueo en Ormuz paraliza el 20% del crudo mundial, manteniendo el Brent sobre los $100.

El doble bloqueo en Ormuz paraliza el 20% del crudo mundial, manteniendo el Brent sobre los $100. Diplomacia de urgencia: La gira de Irán por Pakistán, Omán y Moscú busca aliados ante el estancamiento con Washington.

Tras la prórroga de tres semanas del alto el fuego en Líbano, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, el movimiento proiraní Hezbolá acusó el viernes 24 de abril de 2026, a Israel de no respetarlo y dijo reservarse el derecho de responder a sus "agresiones".

Ante el estancamiento de las negociaciones con Irán, que no dan señales de reanudarse para encontrar una solución duradera a la guerra, Donald Trump anunció el jueves una prórroga de la tregua en Líbano.

"El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por TRES SEMANAS", escribió el magnate republicano en su red Truth Social tras una nueva reunión entre representantes de ambos países en Washington.

En vigor desde el 17 de abril, la tregua inicialmente debía terminar el domingo. La pausa ha brindado cierto respiro a la población libanesa, inmersa en un conflicto que ya ha causado más de 2.400 muertos y un millón de desplazados en el país desde principios de marzo.

Trump aseguró que Estados Unidos "colaborará con Líbano para ayudarlo a protegerse contra Hezbolá".

Ese movimiento chiita libanés, que arrastró a su país a la guerra el 2 de marzo al atacar a Israel en apoyo a su aliado Irán, rechazó estas conversaciones y continúa sus operaciones en el sur de Líbano.

Claves del impacto en Líbano Crisis de desplazados: El conflicto ya supera el millón de personas fuera de sus hogares y ha cobrado la vida de más de 2,400 civiles desde marzo. Tregua bajo fuego: Pese a la prórroga de 21 días, Hezbolá califica las negociaciones de "engaño" y mantiene el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel. Bajas internacionales: La muerte de un casco azul de la Finul (ONU) y de una periodista libanesa subraya el peligro extremo en la zona de amortiguación.

"Las autoridades deberían avergonzarse ante su pueblo y retirarse de lo que se ha denominado negociaciones directas con el enemigo sionista", afirmó el diputado Mohammed Raad, jefe del bloque parlamentario de Hezbolá, quien calificó la tregua de "engaño tortuoso".

Ali Fayad, también diputado del partido, declaró en otro comunicado que Hezbolá se reserva el derecho de responder a las "agresiones" israelíes.

Israel pretende crear en el sur de Líbano una zona de amortiguación a costa de la destrucción de aldeas y bombardeos, que el miércoles mataron a una periodista libanesa.

Hezbolá anunció haber lanzado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a las "violaciones" israelíes del alto el fuego, mientras que el ejército israelí afirmó que el movimiento libanés derribó uno de sus drones en el sur de Líbano.

Por su parte, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en esa zona (Finul) anunciaron el fallecimiento de un casco azul indonesio que había resultado herido el 29 de marzo en un ataque contra su base.

Ataque israelí en el centro de Tiro, sur de Líbano, horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego.EFE

Canciller iraní viaja a Islamabad

Con un optimismo inquebrantable, Trump dijo que esperaba que los líderes israelí, Benjamin Netanyahu, y libanés, Joseph Aoun, se reunieran "en las próximas semanas".

Está previsto que el presidente libanés, quien hasta ahora ha descartado la posibilidad de tal encuentro, asista el viernes a la cumbre europea de Ayia Napa, en Chipre, junto a sus homólogos egipcio, Abdel Fatah al Sisi, y sirio, Ahmed al Chareh, y al príncipe heredero de Jordania, Husein bin Abdalah.

Los miembros de la Unión Europea han asegurado querer comprometerse más con la desescalada en Oriente Medio.

Washington mantiene la presión militar sobre Irán, con la llegada a la región de un tercer portaviones, el George HW Bush. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que solo espera la luz verde de Estados Unidos para reanudar los ataques.

Las negociaciones que debían reanudarse a principios de semana en Islamabad entre Estados Unidos e Irán, tras el fracaso de la primera ronda el 11 de abril, siguen en el limbo.

Escenario global y mercados Presión militar máxima: Estados Unidos ha desplegado el tercer portaaviones, mientras Israel aguarda la orden final para reanudar bombardeos. Bloqueo en Ormuz: El estrecho permanece paralizado, afectando el tránsito del 20% del petróleo y gas mundial, lo que mantiene los precios en niveles críticos. Gira diplomática iraní: El canciller Araqchi busca mediación en Islamabad, Mascate y Moscú tras el estancamiento de las charlas directas con Washington.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, viajará este viernes a la capital pakistaní, según confirmó la agencia estatal de noticias IRNA.

Se desconoce si Araqchi se reunirá con responsables estadounidenses. El ministro "comenzará una gira regional el viernes por la noche con visitas a Islamabad, Mascate y Moscú", indicó la agencia.

Ligera bajada del petróleo -

El presidente estadounidense atribuyó el aplazamiento indefinido de una segunda sesión que estaba prevista esta semana a las "fracturas" dentro del poder en Teherán.

En respuesta, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el jefe del poder judicial, Gholam Hosein Mohseni Ejei, dieron el jueves una muestra de unidad, evocando en sus redes sociales "un Dios, una nación, un líder, un solo camino".

Casi dos meses después de su inicio el 28 de febrero por parte de Israel y Estados Unidos, la guerra contra la república islámica sigue pesando sobre los mercados energéticos y la economía mundial, a pesar de la entrada en vigor de un alto el fuego el 8 de abril.

El tráfico está paralizado en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba el 20% del petróleo y del gas que se consumen a nivel mundial. Ahora está sometido a un doble bloqueo iraní y estadounidense.

Tras el anuncio del viaje del canciller iraní a Islamabad, los precios del petróleo bajaron el viernes ante las esperanzas de nuevas conversaciones de paz.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, registró una caída del 0,5% hasta los 104,57 dólares, mientras que el de West Texas Intermediate, referencia estadounidense, bajó un 1,1% hasta los 94,80 dólares.