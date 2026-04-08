Capturan en Quito a sospechoso de producir material de abuso infantil

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que dedes conocer Una investigación permitió identificar al sospechoso, quien presuntamente producía y almacenaba material de abuso sexual infantil desde sus cuentas



Durante los allanamientos en Quito se incautaron varios dispositivos electrónicos y se logró identificar a una víctima menor de edad vinculada al caso

Una investigación que se extendió durante varios meses terminó con la captura de un hombre señalado por producir y almacenar material de abuso sexual infantil.

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El operativo, denominado Fénix 0168-Orión 4, se ejecutó el 7 de abril de 2026 y reveló una actividad delictiva que operaba desde cuentas personales en plataformas digitales.

Detrás del caso estuvo la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía, que trabajó junto a la Fiscalía especializada en crimen organizado, además de organismos internacionales como Homeland Security Investigations y la organización Our Rescue.

Se identificó una una víctima menor de edad

De acuerdo con la Policía, el seguimiento incluyó rastreo técnico, análisis de archivos y monitoreo de actividad en línea, hasta identificar al sospechoso.

Según las indagaciones, el ahora detenido no solo almacenaba archivos ilegales, sino que también los producía. En el proceso investigativo, además, se logró identificar a una víctima menor de edad, lo que agrava la dimensión del caso.

Las evidencias que se encontraron

El allanamiento se realizó en en norte de Quito. Durante los operativos, los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos que ahora forman parte de la evidencia:

Teléfono móvil

Computador

Disco duro

Tarjeta micro SD

Dos memorias flash

Siete CD

Una docena de archivos digitales que serán analizados a profundidad.

El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales, que definirán su situación legal en los próximos días.

Tras la detención, la Policía aseguró que seguirá fortaleciendo las acciones de prevención, investigación e inteligencia para debilitar, desorganizar y afectar a quienes utilicen medios digitales para cometer delitos contra niñas, niños y adolescentes.