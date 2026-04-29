Kia Ecuador inaugura electrolinera en Carchi: carga del 20% al 80% en 30 minutos y acceso gratuito

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La empresa Kia Ecuador continúa acelerando la transición hacia la movilidad sostenible con la inauguración de una nueva electrolinera de carga rápida en San Gabriel, provincia de Carchi. Esta infraestructura permite recargar vehículos eléctricos del 20% al 80% en apenas 30 minutos, facilitando viajes continuos entre Costa, Sierra y Amazonía.

Ubicada estratégicamente en el peaje Panavial, sobre la vía Bolívar–Rumichaca (E35), esta estación fortalece la conectividad eléctrica en el norte del país y garantiza mayor autonomía para los conductores que se movilizan entre regiones.

Red de carga eléctrica más amplia del Ecuador

Con esta apertura, Kia Ecuador consolida la red de carga para vehículos eléctricos más extensa del país, que incluye:

175 puntos de carga media distribuidos en estaciones de servicio, centros comerciales, restaurantes y universidades

17 electrolineras de carga rápida en operación y expansión

Estas infraestructuras están ubicadas en ciudades clave como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Machala, Santo Domingo, Ibarra, Latacunga, Riobamba, Salinas, Pedernales, El Coca y San Gabriel, entre otras.

La compañía prevé completar la instalación total de su red nacional hasta finales de este año, fortaleciendo el ecosistema de movilidad eléctrica en Ecuador.

Movilidad sostenible y acceso gratuito

Uno de los aspectos más destacados es que la electrolinera ofrece acceso gratuito para clientes de la marca, eliminando barreras de entrada y fomentando el uso de vehículos eléctricos en el país.

Desde la empresa destacan que su enfoque va más allá de la comercialización de autos eléctricos e híbridos. A través de su estrategia global Plan S, buscan impulsar tres pilares clave:

Energía sostenible

Movilidad sostenible

Protección del planeta

“Lideramos la infraestructura de carga más grande del país y promovemos una movilidad verde accesible para todos los ecuatorianos”, señaló la compañía.

Ecuador avanza hacia la movilidad eléctrica

La expansión de electrolineras responde al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos en Ecuador, donde cada vez más usuarios buscan alternativas eficientes, económicas y amigables con el medio ambiente.

La nueva estación en Carchi representa un paso clave para reducir la ansiedad de autonomía —uno de los principales desafíos de la electromovilidad— y posiciona al país en la ruta hacia un sistema de transporte más limpio.