Festival Saruymanda 2026 reunirá a bailarines de seis países en Quito

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

La agrupación de danza folclórica Saruymanda, con sede en Quito, conmemora 25 años de trayectoria con la organización del I Festival Internacional de Danza Saruymanda 2026, un encuentro que reunirá a más de 200 bailarines de América Latina y Ecuador. La iniciativa se desarrollará del 17 al 23 de agosto y forma parte de las actividades por el aniversario del colectivo.

Fundado en 2001 y dirigido por el maestro Darwin Morales, el grupo ha centrado su trabajo en la preservación y difusión de las danzas nacionalistas del Ecuador. A lo largo de más de dos décadas, ha desarrollado procesos de formación y presentaciones que buscan mantener vigentes estas expresiones culturales. “Si se pierde la danza, se pierde una arista de la tradición”, señala Morales.

El festival contará con la participación de delegaciones provenientes de Argentina, Perú, Chile, Colombia, México y Ecuador. Según la organización, el encuentro propone un intercambio cultural entre agrupaciones que trabajan en la investigación y puesta en escena de danzas tradicionales en sus respectivos países.

Una presentación en la capital

Como parte de la programación previa, el lanzamiento oficial del festival se realizará el 29 de abril a las 19:00 en el Teatro Capitol. El evento incluirá una muestra de danza ecuatoriana en la que se presentarán fragmentos del repertorio del grupo.

Durante su trayectoria, Saruymanda ha realizado una veintena de giras internacionales en países de Asia, Europa y América Latina, además de recorrer las cuatro regiones del Ecuador. Estas presentaciones han sido parte de su estrategia para difundir la danza nacional y posicionarla en distintos escenarios.

El proyecto también mantiene una escuela de formación abierta a niños, jóvenes y adultos. Según su director, el objetivo es formar “intérpretes de la danza nacional” y sostener un espacio de aprendizaje continuo. En kichwa, Saruymanda significa “desde la huella”, un concepto que, de acuerdo con Morales, se relaciona tanto con recuperar saberes ancestrales como con dejar una marca propia en cada presentación.