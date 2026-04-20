John Peter: “Mi música es soul porque la hago con el alma”

Publicado por Marco Martinez Creado: Actualizado:

Cuando tenía 18 años, John Peter decidió viajar a la ciudad de Monterrey, en México, para estudiar canto y piano.

A eso se sumó un aprendizaje que fue más allá de lo académico y musical, y que tuvo que ver con desarrollar habilidades que necesita todo aquel que quiera dedicarse a una profesión tan difícil como la artística: resiliencia, perseverancia, humildad, curiosidad por lo nuevo.

Allá sintió lo que significa estar lejos de sus padres y demás miembros de su familia; lejos de Galápagos, su tierra. Aprendió a valorar más el tiempo compartido. Y sobre todo, tuvo la oportunidad de equivocarse y aprender de esos errores.

Dentro de México viajó y conoció otras ciudades y personas, participó en varias bandas y proyectos, dio conciertos, impartió clases de música y siguió estudiando.

A pesar de todo ese rodaje, cuando volvió a radicarse en Ecuador en 2011 sentía que había hecho todo muy mal y que había perdido la fe, completamente derrotado.

Sin embargo, ese fue el mejor momento porque entonces decidió hacer las cosas porque quería hacerlo, no por buscar aprobación, ni fama y fortuna, incluso sin expectativas.

“Y como no tenía expectativas, simplemente un día en 2014 me llamaron y me dijeron: ‘Vas a abrir el concierto de Elton John en dos semanas’. Y entendí que las cosas crecen despacio y que el crecimiento duele muchísimo”.

John, cuando usted habla de que México le dio la oportunidad de equivocarse, ¿a qué se refiere?

Aprendí la lección de que el amor no está en otra persona. Después dije: “Seguramente hago una canción y me vuelvo famoso”. Pero no funciona así tampoco. Y para mí México fue eso, fue equivocarme. Y no solo México, sino cada lugar donde he estado. Ya después no digo “me equivoqué”, ni lo llamo un error, sino que lo considero una ruta de aprendizaje.

Sus padres son esmeraldeños. Sus raíces vienen de esa riqueza musical que ofrece Esmeraldas.

Si bien fui criado en Galápagos, mi madre es de Esmeraldas, de Quinindé. Ella tiene mucha musicalidad y siempre me inculcó muchísimo esa parte musical. Y mi padre, que también viene de una zona de Esmeraldas, de una parte más arriba, como del Chocó, también es de Colombia, y tenemos mucha familia allá.

Esmeraldas se conecta con toda esta franja del Chocó colombiano. Hay una historia compartida.

Toda esa parte del Chocó, desde Esmeraldas hasta la zona del Pacífico colombiano, tiene este saborcito afro, pero orientado hacia acá, hacia Sudamérica. Por eso tiene un tipo de son o tumbado no tan puro como el africano, tal vez, o no tan crudo. Acá como que se suaviza. Incluso en la forma de hablar y bailar es un poquito más suave. Y me gustó muchísimo.

Durante su estancia en Brasil también debe haber tenido contacto con esos sonidos afro.

Yo ya había ido a Brasil, y cuando hice este viaje a Colombia en 2015 me dije: “Se parece a lo que hicieron también en Brasil”. Es como un tipo de soul sureño, soul de Sudamérica, porque viene desde África.

Su canción Aleluya (2019) usted la trabajó con el cantautor y gestor Benjamín Vanegas, referente de la marimba en Ecuador. Me parece que a partir de ese momento usted asume con mayor fuerza esta influencia.

Sí, desde la canción Aleluya. Después me dije: “Necesito ir metiendo muchísimo más todos estos elementos, que pertenecen a mi alma, a mi ‘soul’ (alma, en inglés), a mi piel, a mi mente, a mis raíces. Y en 2023, cuando estuve en Uruguay, conocí el candombe (música y danza de origen africano). No sabía que había una comunidad afro tan fuerte en Uruguay.

Usted participó en La Voz Uruguay 2023.

En La Voz, el juez (y músico uruguayo Rubén) Rada me dijo: “Sí, los afros bajaron desde Brasil y se quedaron (en Uruguay). Hicimos el candombe, tenemos el carnaval más largo de todo el mundo”. Ahí definitivamente entendí que cuando el afro llega a otros lugares, se mimetiza, se mezcla y produce algo nuevo y distinto.

En Uruguay hay una población afro muy orgullosa de su ascendencia.

Y están muy conectados con el resto de la sociedad también. Me encantó, me sentí conectado, me sentí protegido, muy identificado con ese sonido. Y siempre he dicho que mi música es soul no por el estilo, sino porque es del alma.

Aparte, hay una conexión fuerte entre Ecuador y Uruguay.

En Uruguay conocí muchos amigos que me contaron varias historias. Supe que el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo, estuvo también en Uruguay.

Aparte por el futbolista Alberto Spencer (+), campeón del mundo con el club Peñarol y que incluso llegó a jugar con la selección uruguaya, como invitado.

Tú sabes que si algo ama Uruguay es el asado y el fútbol. Spencer dejó a los ecuatorianos muy arriba, bien posicionados, por su carácter, por ser muy trabajadores y muy resilientes.

Mercy, su madre, decisiva en su carrera



En una de sus entrevistas leí que entre sus referentes musicales, aparte de artistas como Ray Charles, Bob Marley, Aretha Franklin o Louis Armstrong, usted mencionó a su madre, Mercy Valencia.

Mercy en inglés significa ‘misericordia’ y en francés significa ‘gracias’, ‘gratitud’. Tengo muchísima gratitud hacia mi madre por su dirección. A veces los padres no saben hacia dónde vamos a llegar los hijos, pero de alguna forma intuyen la dirección que tenemos que seguir.

Ella fue decisiva para que usted decida ser cantante.

Siempre cuento que de chico yo era tartamudo. Y mi madre me hizo dar cuenta de que cuando yo estaba cantando, no tartamudeaba. Entonces me dije: “Voy a hacerme cantante para no tartamudear”. Yo era muy introvertido en ciertos momentos, pero la música ha sido ese amplificador y vehículo que me permite expresar mis sentimientos, mis emociones, y poder compartir la poca experiencia que tengo de la vida.

Sus años cantando en el coro de su iglesia también fueron un aprendizaje importante para usted.

Sí, totalmente. La iglesia en ese momento fue muy importante porque me permitió cantar en un entorno cuidado, en el que podía expresarme, en el que podía mirar hacia mí mismo. Tal vez un poco más místico, porque mi madre siempre me decía de pequeño: “Tienes que cantar con pasión porque le estás cantando a Dios, no le estás cantando a un ser humano”.

Son enseñanzas que aún atesora.

Sí, eso se me quedó en la cabeza. Y ahora, cuando me paro a cantar, siempre tengo la sensación de que no estoy cantándole a una persona, sino a algo más grande, que no sé qué es, pero a través de la música puedo acercarme a ello.

Hay algo muy bonito que usted sostiene acerca de que el proceso creativo tiene algo de místico, de ritual.

Existe una teoría que menciona que probablemente el habla no surgió para comunicarnos, sino para cantar, porque necesitamos ser creativos, mover nuestro cuerpo, expresar algo que está acá adentro y que no sabemos cómo hacerlo. La música es muy parecida a la comida. Decimos: “Me encanta cómo cocina mi abuela o mi madre”, porque ellas cocinan con amor. Cualquier cosa que haces con amor tiene un resultado distinto, un sabor distinto.

Y eso la gente lo siente. El público sabe cuando un artista es sincero y no solo un producto artificial.

Para mí es lo más importante de poder expresarte. Hay una experiencia que se da cuando algo es real. Tú lo sientes, ni siquiera tienes que mencionarlo, porque no hay un ego involucrado, sino más bien un proceso natural en el que una persona transmite algo, incluso a veces sin darse cuenta de que lo está haciendo.

Su nuevo single cuenta con video



Su nuevo sencillo fue compuesto por su hermano Wanner.

También conocido como Capitan J. Tenemos una complicidad musical con él. Siempre tratamos de componer juntos, le muestro canciones, él me muestra las suyas y empezamos a ver qué le hace falta o lo que la otra persona puede aportar. Y en ese vínculo de colaboración nació Desde hoy, que la teníamos pendiente desde hace un par de años.

Es parte del EP que tiene proyectado sacar este año.

Sí, tendrá unas siete u ocho canciones, y Desde hoy era la que sentí que podía salir primero, que tiene la energía necesaria para ser el primer sencillo.

John, la letra es suya, ¿verdad? Las líricas son una parte fundamental de su propuesta artística.

La letra de Desde hoy y de todas las canciones tienen esta misma temática de resiliencia, de volver a ti, de estar aquí, ahora, de permanecer contigo, de aprender a quererte, a sanar, a respetarte.

La canción cuenta con videoclip, a cargo de Santy Martínez.

Sí. Él es ecuatoriano-colombiano. Le dije: “Te tengo la canción perfecta para un video”. La letra habla de una relación que en su momento fue muy importante para mi hermano y para mí también, porque estuve muy cerca de todo. Esta canción le hace un tipo de homenaje a esta persona que ya no está en vida con nosotros, y con quien no hubo la oportunidad de poder cerrar el ciclo completamente.

Martínez captó la idea.

Me dijo: “Wow, qué bueno sería hacer algo muy parecido a lo que me estás contando, sobre una relación que no tiene un cierre”, no porque así lo queramos, sino porque cuando buscamos ese cierre, ya no es posible, porque la muerte nos sucede a todos.