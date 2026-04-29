Fátima Bosch vuelve a Ecuador: la Miss Universo estará en la final del CNB 2026

Publicado por José Julián Ladines Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Fátima Bosch, Miss Universo, llega a Ecuador para la final del Miss Universo Ecuador 2026.

El certamen nacional se realizará en 2026 con presencia internacional y elección de nueva representante.

La visita impulsa turismo, moda y atención mediática en Ecuador durante la gala final.

La actual soberana de la belleza mundial, Fátima Bosch, regresa a Ecuador para participar como invitada especial en la gala final del Miss Universo Ecuador 2026, uno de los eventos más esperados por los amantes de los certámenes en el país.

Fátima Bosch regresará a Ecuador

El Concurso Nacional de Belleza (CNB), liderado por los hermanos Panús, confirmó la noticia en sus redes sociales con un post en el que confirmó que la gala final del certamen tendrá lugar el 15 de agosto.

"Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador, coronará a su sucesora junto a nuestra invitada especial, Fátima Bosch, Miss Universo 2025", señaló la organización en redes sociales.

Una visita que fortalece el certamen

La presencia de Bosch ha generado gran expectativa entre los seguidores de los concursos de belleza, así como en la industria del entretenimiento, donde su imagen se ha consolidado como una de las más comentadas del último año.

Durante la gala final del Miss Universo Ecuador 2026 se elegirá a la candidata que representará al país en el próximo Miss Universo, cuya sede es Puerto Rico. La participación de Fátima Bosch añade un componente simbólico importante, ya que será testigo del traspaso de aspiraciones hacia una nueva representante ecuatoriana.

Expectativa por la nueva representante ecuatoriana

La expectativa este año está puesta en varias candidatas que buscan convertirse en la sucesora de Nadia Mejía, quien tuvo una comentada participación en Tailandia representando a Ecuador en la pasada edición del Miss Universo.

Esta es la segunda vez que la mexicana Fátima Bosch estará en Ecuador. Meses atrás estuvo en el país como parte de los invitados especiales a la Fiesta de las Flores y las Frutas en Ambato.

Fátima Bosch, Miss Universo, durante su visita a Ambato saludó desde el balcón de la Casa del Portal.

El CNB no ha dado mayores detalles de la gala final, por lo que aún no se conoce la sede. "Pronto más detalles", señala el post donde dieron a conocer la noticia.