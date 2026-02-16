Fátima Bosch tuvo de anfitriona a Mara Topic durante su visita al país

Miss Universo compartió con la ecuatoriana en el feriado de Carnaval y en la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato

Sin mayor promoción se anunció la visita de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, a Ecuador. Su llegada se dio para participar en la tradicional Fiesta de la Fruta y de las Flores, en Ambato.

Lo que llamó la atención del público y de la prensa fue que Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024, tuvo mayor protagonismo y prácticamente asumió el rol de anfitriona, en lugar de Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, a quien le correspondía esa función.

EXPRESIONES consultó a Miguel Panus, uno de los directores de CNB Ecuador, organización encargada del certamen nacional, quien explicó: “Nadia no recibió a Fátima en el aeropuerto porque se encontraba cumpliendo otros compromisos en Ambato. Se saludaron al día siguiente, antes de iniciar el desfile de la Fruta y las Flores. Y Fátima se quedará hasta el 18”.

Previamente, Tahiz Panus, también directora de CNB Ecuador, pidió en sus redes sociales que “no se indisponga a las chicas que están con la mejor actitud”.

Nadia no ocultó decepción

Sin embargo, el contexto no pasa desapercibido. Tras el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo, en el certamen desarrollado en noviembre en Tailandia, Nadia Mejía no ocultó su decepción al asegurar que percibió situaciones que calificó como “no transparentes”.

Cuando regresó al país, el escándalo estaba en pleno auge por supuestas irregularidades y un presunto fraude. “Viví cosas raras allá. Viví experiencias incómodas, favoritismo y cosas que escuché que no fueron justas”, dijo en ese entonces la hija del rapero Gerardo Mejía, quien además denunció haberse sentido discriminada por estar casada.

“Ellos cambiaron las reglas para permitir madres y mujeres casadas, pero en 2024 y 2025 no recibieron el mismo trato que el resto. Si vas a mencionar inclusión, celebremos a una mujer casada, celebremos a las madres. Pero creo que la organización no estaba lista para eso. Durante el concurso me decían: ‘Nadia, por favor, no digas que eres una mujer casada’”, manifestó.

Ahí no quedó todo. La soberana señaló que fue víctima de amenazas y de una campaña de odio en redes sociales, no solo contra ella, sino contra varias excandidatas.

La descompensación de Fátima

Durante el desfile en Ambato, Fátima Bosch sufrió una pequeña caída o descompensación mientras recorría las calles sobre un carro alegórico. El hecho ocurrió de forma repentina, cuando saludaba a los asistentes. Se indicó que la causa probable habría sido el mal de altura, ya que Ambato se encuentra entre los 2.500 y 2.580 metros sobre el nivel del mar, lo que puede provocar mareos, falta de aire y desmayos en personas no habituadas.

No obstante, la reina mexicana está acostumbrada a vivir en altura. Reside en Ciudad de México, situada a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Según datos de Ibope, el médico Esteban Ortiz publicó en su cuenta de X que el incidente no estaría relacionado con el mal de altura. A su criterio, la descompensación habría sido consecuencia de agotamiento o de una inadecuada alimentación previa al desfile.

