El Diablo Viste a la Moda 2 en Ecuador: así fue la alfombra roja del estreno

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

La secuela de El Diablo Viste a la Moda ya tuvo su primera gran aparición en Ecuador. La noche de estreno reunió a invitados especiales en una función exclusiva en Supercines de Riocentro El Dorado, donde cerca de 300 personas asistieron para ver la película antes de su llegada oficial a cartelera.

Una alfombra roja inspirada en la moda

Previo a la proyección, el evento activó una alfombra roja con una consigna clara: vestir de gala en sintonía con el universo de la moda. La dinámica convirtió la antesala en un espacio de observación estética, donde cada invitado propuso una lectura propia del dress code.

Entre las figuras de la televisión que marcaron la noche estuvieron Roberto Manrique, Virginia Limongi y Fiorella Solines. Sus apariciones aportaron visibilidad al evento y reforzaron el vínculo entre entretenimiento y moda en este tipo de estrenos.

Estilismos que dialogan con la narrativa

Virginia Limongi construyó su look a partir de una referencia directa al imaginario de la franquicia. La presentadora tomó como punto de partida los estilismos de Anne Hathaway en las alfombras rojas asociadas a la cinta original y los tradujo en un vestido rojo de línea limpia, enfocado en el impacto del color y la silueta. La elección dialoga con el arco del personaje en pantalla: evolución, presencia y control de imagen.

Fiorella Solines, por su parte, planteó un enfoque híbrido desde el styling. Su look combinó firmas internacionales como Chanel con diseño local de Eduardo Villamar, en una construcción que evidencia el cruce entre industria global y talento nacional. La mezcla de procedencias en una misma propuesta refleja una lógica actual de consumo y curaduría de moda.

Un punto de encuentro para la industria

La presencia de artistas, modelos, diseñadores e invitados especiales terminó de consolidar el evento como un punto de encuentro para el circuito de moda en el país. Más allá de la proyección, la alfombra roja funcionó como plataforma de exhibición y validación estética.

El regreso de una historia icónica

El Diablo Viste a la Moda 2 retoma el universo editorial y corporativo de la industria fashion en un contexto atravesado por la transformación digital. La historia plantea cómo sus personajes se reconfiguran frente a un escenario en el que el poder de las revistas tradicionales se redefine, mientras la influencia, la imagen y la construcción de marca personal se mantienen como ejes centrales.

La película se estrena en Ecuador este 29 de abril, marcando uno de los lanzamientos más comentados del calendario de entretenimiento y moda en el país.