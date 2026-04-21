Miss Universo Ecuador 2026: Ana Galarza y Samara Montero están en la lista de candidatas

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber CNB anunció el 21 de abril a 25 candidatas rumbo a Miss Universo Ecuador 2026







Casting nacional se realizó el 4 de abril en Guayaquil con más de 100 aspirantes





Faltan candidatas de Azuay y Manabí; sede del evento aún está en análisis

El Concurso Nacional de Belleza anunció este 21 de abril de 2026 a las primeras candidatas confirmadas para competir por el título que representará a Ecuador en Miss Universo. El proceso incluyó un casting nacional en Guayaquil con más de 100 aspirantes.

Las primeras candidatas confirmadas rumbo a Miss Universo

A través de sus redes sociales, el Concurso Nacional de Belleza dio a conocer los nombres de las aspirantes que participarán en la edición 2026. El certamen, dirigido por Tahiz Panus, busca a la sucesora de Nadia Mejía Webb, actual representante del país.

El anuncio se realizó con el mensaje: “¡Bienvenidas al Concurso Nacional de Belleza 2026! #ElUniversoEstaAca”, acompañado de la presentación oficial de las participantes.

Hasta el momento, se han confirmado 25 candidatas de un total previsto de 27. Estas son:

Ana Cristina Larrea

Ana Galarza

Ariana Aray

Briana Tapia

Camila Proaño

Carolina Tamayo

Dagmar Prieto

Dalia Bucaram

Francesca Piza

Karol Espinoza

Katiuska Cobo

Lesly Garaycochea

Margreth Santillán

Marilyn Armijos

María Delgado

Martha Guerrero

Mayerly Borja

Mayte Sánchez

Natalia Arizaga

Nubia Sandoval

Paola Vergara

Samara Montero

Tatiana Lasso

Valentina Brito

Verónica Lindao

Así fue el casting nacional en Guayaquil

Las candidatas fueron seleccionadas tras un proceso de casting realizado el sábado 4 de abril en el hotel Marriott de Guayaquil. Más de 100 aspirantes se inscribieron y 60 fueron convocadas a la fase presencial.

El jurado estuvo integrado por los hermanos Panus, Cristina Reyes, Gisel Salvador, Daniel Viteri, Carolina Aguirre y Deyalis Picado, entre otros.

La jornada se extendió por aproximadamente cinco horas. Además, dos aspirantes participaron de forma virtual.

Faltan dos candidatas por definirse

El certamen aún debe completar su lista final con las representantes de Azuay y Manabí, provincias que cuentan con franquicias propias y procesos de selección independientes.

La organización analiza actualmente detalles logísticos como la sede del evento, que podría realizarse en Guayaquil u otra ciudad del país. La fecha aún no ha sido confirmada.