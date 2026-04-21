Concurso Nacional de Belleza
Miss Universo Ecuador 2026: Ana Galarza y Samara Montero están en la lista de candidatas
El Concurso Nacional de Belleza reveló a las aspirantes que buscan la corona rumbo a Miss Universo, tras un casting nacional realizado en Guayaquil
Lo que debes saber
- CNB anunció el 21 de abril a 25 candidatas rumbo a Miss Universo Ecuador 2026
- Casting nacional se realizó el 4 de abril en Guayaquil con más de 100 aspirantes
- Faltan candidatas de Azuay y Manabí; sede del evento aún está en análisis
El Concurso Nacional de Belleza anunció este 21 de abril de 2026 a las primeras candidatas confirmadas para competir por el título que representará a Ecuador en Miss Universo. El proceso incluyó un casting nacional en Guayaquil con más de 100 aspirantes.
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Las primeras candidatas confirmadas rumbo a Miss Universo
A través de sus redes sociales, el Concurso Nacional de Belleza dio a conocer los nombres de las aspirantes que participarán en la edición 2026. El certamen, dirigido por Tahiz Panus, busca a la sucesora de Nadia Mejía Webb, actual representante del país.
El anuncio se realizó con el mensaje: “¡Bienvenidas al Concurso Nacional de Belleza 2026! #ElUniversoEstaAca”, acompañado de la presentación oficial de las participantes.
Hasta el momento, se han confirmado 25 candidatas de un total previsto de 27. Estas son:
- Ana Cristina Larrea
- Ana Galarza
- Ariana Aray
- Briana Tapia
- Camila Proaño
- Carolina Tamayo
- Dagmar Prieto
- Dalia Bucaram
- Francesca Piza
- Karol Espinoza
- Katiuska Cobo
- Lesly Garaycochea
- Margreth Santillán
- Marilyn Armijos
- María Delgado
- Martha Guerrero
- Mayerly Borja
- Mayte Sánchez
- Natalia Arizaga
- Nubia Sandoval
- Paola Vergara
- Samara Montero
- Tatiana Lasso
- Valentina Brito
- Verónica Lindao
Así fue el casting nacional en Guayaquil
Las candidatas fueron seleccionadas tras un proceso de casting realizado el sábado 4 de abril en el hotel Marriott de Guayaquil. Más de 100 aspirantes se inscribieron y 60 fueron convocadas a la fase presencial.
El jurado estuvo integrado por los hermanos Panus, Cristina Reyes, Gisel Salvador, Daniel Viteri, Carolina Aguirre y Deyalis Picado, entre otros.
La jornada se extendió por aproximadamente cinco horas. Además, dos aspirantes participaron de forma virtual.
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Faltan dos candidatas por definirse
El certamen aún debe completar su lista final con las representantes de Azuay y Manabí, provincias que cuentan con franquicias propias y procesos de selección independientes.
La organización analiza actualmente detalles logísticos como la sede del evento, que podría realizarse en Guayaquil u otra ciudad del país. La fecha aún no ha sido confirmada.