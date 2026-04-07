Jorge Yunda sobre candidatura a la alcaldía de Quito: "Quedó trunco un proyecto político"

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El exalcalde Jorge Yunda confirmó su candidatura a la Alcaldía de Quito con un enfoque en seguridad y retomar su proyecto político inconcluso. Fue removido en 2021 por el Concejo Metropolitano y lo sucedió Santiago Guarderas. Aún no revela el partido que respaldará su postulación. Cuestiona la actual administración de Pabel Muñoz y asegura que no hay liderazgo

El exalcalde, Jorge Yunda, confirmó su candidatura para retornar a la Alcaldía de Quito, con un discurso centrado en la seguridad y en retomar lo que calificó como un proyecto político inconcluso tras su salida del cargo en 2021.

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El anuncio lo hizo el 6 de abril de 2026 durante una entrevista con la periodista Andrea Bernal. En ese espacio, Yunda aseguró que su principal motivación es que “quedó trunco un proyecto político por el que votaron los quiteños”.

El exfuncionario defendió su gestión al frente del Municipio, destacando que le correspondió enfrentar la pandemia de COVID-19 que, según dijo, fue manejada con liderazgo.

Yunda fue removido de su cargo en junio de 2021 con 14 votos a favor del Concejo Metropolitano, convirtiéndose en el primer alcalde de Quito en ser destituido. Tras su salida, asumió la alcaldía Santiago Guarderas, quien se desempeñaba como vicealcalde, en un contexto que marcó un periodo de inestabilidad política en la ciudad.

Seguridad, el eje de su propuesta

En su intervención, Yunda aseguró que Quito atraviesa actualmente una “pandemia de inseguridad” y cuestionó la falta de liderazgo para enfrentarla. “Eso me apena y por eso decidí ir por la Alcaldía”, sostuvo.

El exalcalde señaló que ha mantenido diálogos principalmente con sectores de la sociedad civil y adelantó que trabaja en la construcción de una propuesta política de tendencia de centro, aunque evitó revelar el nombre de la organización que respaldará su candidatura. Negó acercamientos con el partido de Gobierno.

Hoy vivimos una pandemia de inseguridad sin liderazgo, eso me apena y por eso decidí ir por la alcaldía Jorge Yunda

Yunda también hizo un llamado a la unidad frente a la inseguridad, al advertir que la polarización ha dejado “en medio a la ciudad y al país”. En ese sentido, planteó que la prioridad de su eventual administración sería recuperar la seguridad y la paz en la capital.

Críticas a la administración actual

El exalcalde cuestionó la gestión municipal de Pabel Muñoz, a la que calificó como un “desastre”. Según dijo, pese a que Quito cuenta con un presupuesto que supera los $ 1.000 millones y se recauda una tasa de seguridad, los recursos no se destinan de manera eficiente.

Además, afirmó que la ciudad enfrenta altos niveles de siniestralidad, desempleo y problemas de salud mental, junto con un incremento de delitos como asaltos, secuestros y sicariato.

“Quito es una ciudad invivible, vivimos en incertidumbre y zozobra, y Quito no era así”, manifestó.

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