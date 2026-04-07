Jorge Yunda confirma su candidatura a la Alcaldía de Quito para las seccionales

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Jorge Yunda retornará a la lid electoral. El exalcalde de Quito anunció su candidatura para la Alcaldía de la capital este lunes 6 de abril de 2026. La noticia ocurrió durante una entrevista con la periodista Andrea Bernal en el programa De Lunes a Lunes, transmitido por Teleamazonas.

La decisión de Yunda responde al nuevo escenario político del país, dijo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció recientemente la ejecución de elecciones seccionales anticipadas en Ecuador, lo cual aceleró las definiciones en los movimientos políticos de Quito y Guayaquil.

El anuncio oficial en televisión

“He tomado la decisión de ser candidato a la Alcaldía de Quito”, afirmó Yunda de forma directa. Su declaración pone fin a las especulaciones sobre su futuro político inmediato y lo coloca nuevamente en la carrera por el sillón municipal. El exburgomaestre aprovechó el espacio televisivo para ratificar su intención de participar en los comicios que renovarán las autoridades locales, sin dar detalles por qué movimiento político correrá la carrera.

Impacto de las elecciones anticipadas

La modificación del cronograma electoral por parte del CNE movió el tablero político. Este cambio de fechas provocó una serie de alianzas estratégicas y distanciamientos entre las figuras públicas más relevantes del país. En el debate también participó Henry Cucalón, exministro de Gobierno, junto a un panel de especialistas que analizaron las implicaciones de estos comicios inesperados y el rol de CNE, que en los últimos días ha bloqueado a varios movimientos políticos como Unidad Popular o Construye.

Análisis del escenario electoral

El programa contó con la presencia de Nathaly Pernet, César Febres-Cordero, Carlos de Tomaso y Santiago Pérez, director de Clima Social. Los expertos discutieron cómo la fragmentación del voto y los nuevos plazos establecidos por la autoridad electoral influyen en las posibilidades de los aspirantes. Según los analistas, la entrada de Yunda a la contienda redefine las estrategias de los demás partidos políticos en la capital.