CNE conoció enmienda sobre el CPCCS y la enviará a la Corte, como pidió Noboa

La vocal Elena Nájera cuestionó la decisión. Dijo que el CNE no era responsable de notificar a la CC

El CNE decidió notificar a la Corte Constitucional la propuest corregida sobre la enmienda sobre el CPCCS.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció formalmente el oficio enviado por el presidente Daniel Noboa sobre la enmienda constitucional que busca restar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El organismo resolvió remitir el documento a la Corte Constitucional (CC).

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El oficio llegó al CNE durante el último fin de semana e incluyó las observaciones de la Corte, que el 19 de marzo de 2026 emitió un dictamen favorable condicionado.

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La propuesta apunta a que la Asamblea Nacional recupere la facultad de designar a los titulares de los organismos de control. Esto modificaría el esquema actual del CPCCS, que hoy nombra, entre otras autoridades, al fiscal general, a los consejeros del CNE y a los superintendentes.

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Una polémica en medio de la sesión

La consejera Elena Nájera pidió retirar del orden del día el punto relacionado con el conocimiento del oficio. Argumentó que el documento de la Presidencia dispone que el contenido de la propuesta se remita para su notificación a la Corte Constitucional.

Nájera recordó que en la sentencia de la Corte se estableció que, “en caso de que le presidente adecúe la propuesta a lo establecido en este dictamen se prosiga conforme al procedimiento de referéndum prescrito en la Constitución”.

Según esa interpretación, antes de emitir el decreto ejecutivo de convocatoria a referéndum, el presidente debe enviar el texto final a la Corte Constitucional para una verificación inmediata de cumplimiento. En ese contexto, sostuvo que no es competencia del CNE notificar a la Corte el contenido definitivo de la propuesta.

Su moción para retirar el punto del orden del día no tuvo respaldo de otros consejeros, por lo que no se sometió a votación. El Pleno, entonces, dio por conocido el oficio.

El presidente Daniel Noboa envió el proyecto corregido al Consejo Nacional Electoral (CNE) antes que a la Corte Constitucional. ARCHIVO: PRESIDENCIA

La discusión continuó cuando la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que el documento será remitido “donde corresponde”. Nájera insistió en que el organismo electoral no tiene la obligación ni el sustento legal para notificar a la Corte.

EXPRESO consultó al CNE sobre el alcance de esa afirmación. La institución confirmó que el oficio será enviado a la Corte Constitucional, máximo órgano de interpretación constitucional del país.

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