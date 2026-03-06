Save Me Tonight es la nueva colaboración de Jennifer López y David Guetta

La diva del Bronx une fuerzas con el DJ francés Davie Guetta en un tema electrónico que marca el encuentro entre dos gigantes

Jennifer López vuelve a sacudir la industria musical. La estrella del pop estrenó este 6 de marzo Save Me Tonight, una poderosa colaboración con el reconocido DJ y productor francés David Guetta que combina su energía vocal con una producción electrónica.

El lanzamiento marca el esperado encuentro musical entre dos gigantes de la música internacional. Pero muchos resaltan también que el tema llega acompañado de un videoclip que celebra la esencia festiva.

La canción, que ya había generado gran expectativa entre los fanáticos tras algunas presentaciones en vivo de la artista, confirma que la química entre la empresaria estadounidense y el productor francés puede convertirse en una de las colaboraciones más comentadas del pop y la electrónica durante este 2026.

Un himno electrónico que apunta al hit musical

El nuevo tema musical apuesta por una estructura clásica del Electronic Dance Music, un estribillo pegadizo, sintetizadores vibrantes y una base rítmica diseñada para encender discotecas y festivales. En el tema, la cantante interpreta versos llenos de emoción que hablan de vivir el momento y dejarse llevar por la intensidad de una conexión inesperada.

La voz de la artista se impone sobre la producción de Guetta, quien aporta su sello característico con una mezcla de pop y electrónica que recuerda a los grandes éxitos que dominaron las listas internacionales durante la década de 2010.

El encuentro de dos gigantes de la música

La canción marca la primera colaboración oficial entre la intérprete de On the Floor y David Guetta, dos figuras que durante años han liderado la música comercial global con múltiples éxitos y colaboraciones internacionales.

Para la estadounidense y el francés, el sencillo representa un nuevo capítulo en sus carreras artísticas. Mientras JLo, como también se la conoce a la cantante, continúa explorando sonidos bailables dentro del pop contemporáneo, Guetta sigue consolidándose como uno de los productores más influyentes de la música electrónica.

Un lanzamiento que llega con espectáculo incluido

El estreno del sencillo coincide con el regreso de Jennifer López a los escenarios de Las Vegas, donde la cantante retoma su residencia musical en el Caesars Palace con el espectáculo The JLo Show.

Como parte de la celebración del lanzamiento, la artista anunció que su interpretación de Save Me Tonight será transmitida en vivo a través de sus cuentas oficiales en TikTok, Instagram y YouTube, permitiendo que sus fanáticos puedan vivir el estreno del sencillo en tiempo real.

Una canción que ya conquistó al público

Aunque el lanzamiento oficial se realizó a inicios de este marzo, Save Me Tonight ya había sido adelantada por la cantante en algunos de sus conciertos, incluyendo su presentación en el World Pride Music Festival 2025 en Washington D.C. Desde entonces, el tema se ha convertido en uno de los momentos más celebrados de su repertorio en vivo, generando una reacción positiva del público.

