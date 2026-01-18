El álbum que convirtió a Jennifer Lopez en ícono pop vuelve a escena

A 25 años de su lanzamiento, el disco que marcó un antes y un después en la carrera de JLo regresa en edición especial

Jennifer Lopez lanzó hace pocos días su edición del 25º aniversario de su álbum J.Lo, originalmente publicado en 2001. Esta versión conmemorativa está disponible en plataformas digitales desde el 12 de enero y cuenta con 26 canciones, que incluyen los grandes éxitos del disco y una lista ampliada con remixes y pistas adicionales.

Este lanzamiento destaca por su combinación de temas que marcaron una época -como Love Don’t Cost a Thing, I’m Real y Play- junto a versiones remixadas y pistas exclusivas de diversas ediciones internacionales, ampliando la experiencia original para el público actual.

Además de la edición digital, existe una versión de coleccionista en vinilo deluxe que incluye un libro de tapa dura con fotografías poco vistas y diseños especiales. Algunas ediciones físicas también incorporan pistas que no estuvieron disponibles en lanzamientos anteriores, lo que hace de esta celebración un homenaje especial a uno de los álbumes más emblemáticos de la carrera de López.

La reedición aniversario llega en un momento lleno de nostalgia para los fans, resaltando la trayectoria musical de Jennifer Lopez y el legado que J.Lo ha tenido en la cultura pop desde su estreno, manteniéndose vigente más de dos décadas después.

Un regreso con brillo propio en los Globos de Oro

Jennifer Lopez fue una de las figuras más comentadas de los Globos de Oro 2026, celebrados el 11 de enero en Beverly Hills. La artista asistió como invitada especial, desfiló por la alfombra roja y participó en la gala como presentadora de uno de los premios, confirmando su peso dentro de la industria del entretenimiento.

Su aparición, elegante y segura, funcionó como un recordatorio de su trayectoria y de su vigencia mediática, en un momento marcado por el relanzamiento aniversario de J.Lo. Sin necesidad de protagonizar un número musical, JLo convirtió su presencia en un gesto simbólico: el de una estrella que sigue siendo referencia de estilo, música y cultura pop a más de dos décadas de su consolidación global.

