Premios Razzie 2026: la lista completa de nominados a lo peor del cine mundial

Blanca Nieves, La guerra de los mundos y más cintas lideran las nominaciones a los Premios Razzie 2026

Blanca Nieves, el live-action de Disney, se convirtió en uno de los mayores fracasos del estudio en 2025

Mientras Hollywood se prepara para celebrar lo mejor del cine en la temporada de premios, existe una ceremonia que avanza en sentido contrario. Los Premios Golden Raspberry, conocidos popularmente como los Razzie, vuelven a escena.

Est´án ahí para señalar aquellas producciones que, lejos de conquistar a la crítica y al público, se convirtieron en las grandes decepciones del año. La edición 2026 ya tiene a sus nominados y la lista no pasa desapercibida.

Desde su creación, los Razzie se han posicionado como el reverso irónico de los Oscar, un espacio que, con humor ácido, pone bajo la lupa los tropiezos más sonados de la industria cinematográfica.

Este año, el balance incluye remakes polémicos, secuelas innecesarias y proyectos ambiciosos que no lograron cumplir sus promesas.

Los títulos más cuestionados del año

Tras posible fracaso de Blanca Nieves, estas son las nuevas apuestas de Disney Leer más

Entre las películas con mayor número de nominaciones destaca Blanca Nieves, el live-action de Disney que terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos del estudio en 2025.

Más allá de la controversia previa a su estreno, tanto la crítica como la audiencia coincidieron en que la cinta no aportó una mirada renovada al clásico.

Aunque Rachel Zegler quedó fuera de las categorías actorales, Gal Gadot figura como una de las principales candidatas a Peor actriz de reparto.

Otro título recurrente en la lista es La guerra de los mundos, producción protagonizada por Ice Cube y rodada durante la pandemia de COVID-19.

Pese a un rodaje breve de apenas 15 días y una postproducción que se extendió por dos años, el resultado final fue duramente cuestionado, no solo por sus efectos visuales, sino también por su desarrollo narrativo.

A estos se suman Tierras perdidas, El estado eléctrico y Hurry up tomorrow: Más allá de los reflectores, el thriller psicológico liderado por The Weeknd, que tampoco logró convencer pese a su alto perfil mediático.

Interpretaciones que no convencieron

Las categorías actorales reflejan un año especialmente duro para varios nombres reconocidos. En Peor actor aparecen Dave Bautista, Scott Eastwood, Ice Cube, Jared Leto y The Weeknd, mientras que en Peor actriz figuran intérpretes como Ariana DeBose, Milla Jovovich, Rebel Wilson y Michelle Yeoh.

En los apartados de reparto, los Razzie vuelven a subrayar decisiones creativas cuestionadas, como el uso de los siete enanos artificiales en Blanca Nieves, además de señalar actuaciones de figuras como Nicolas Cage, Sylvester Stallone y Gal Gadot.

Dirección, guion y combinaciones fallidas

La crítica también apunta a la conducción detrás de cámara. Directores como Marc Webb, Paul W.S. Anderson y los hermanos Joe y Anthony Russo compiten en Peor dirección, mientras que los guiones de varias de las películas más nominadas repiten presencia en la categoría correspondiente.

Premios Razzie 2025: Francis Ford Coppola agradece ser el peor director Leer más

Uno de los momentos más irónicos llega con Peor combo en pantalla, donde destacan duplas tan particulares como Ice Cube y su cámara de Zoom o The Weeknd y su gran ego, confirmando el tono mordaz que caracteriza a estos premios.

Remakes y secuelas bajo la lupa

Los Razzie 2026 también ponen el foco en la saturación de remakes y secuelas. Producciones como Blanca Nieves, Pitufos, Star Trek: Section 31 y

La guerra de los mundos compiten por el dudoso honor de Peor precuela, remake o secuela, una categoría que resume uno de los debates más recurrentes del cine actual.

La cita final

La ceremonia de los Premios Razzie 2026 se celebrará el 7 de marzo, apenas unos días antes de la entrega de los Oscar. Una fecha que, como cada año, recuerda que en el cine no todo es aplauso y alfombra roja, y que incluso los grandes estudios pueden tropezar.

Lee la lista completa

Peor película

El estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Tierras perdidas

Blanca Nieves

La guerra de los mundos

Peor actor

Dave Bautista – Tierras perdidas

Scott Eastwood – Alarum

Ice Cube – La guerra de los mundos

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Más allá de los reflectores

Peor actriz

Ariana DeBose – Amor explosivo

Heather Graham – Gunslingers

Milla Jovovich – Tierras perdidas

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

Peor actor de reparto

Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kineear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

Peor actriz de reparto

Anna Ch lumsky – Bride Hard

lumsky – Bride Hard Gal Gadot – Blanca Nieves

Eiza González – La fuente de la juventud

Amara Okereke – Tierras perdidas

Isis Valverde – Alarum

Peor dirección

Paul W.S. Anderson – Tierras perdidas

Rich Lee – La guerra de los mundos

Joe y Anthony Russo – El estado eléctrico

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Marc Webb – Blanca Nieves

Peor guion

El estado eléctrico

Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Tierras perdidas

Blanca Nieves

La guerra de los mundos

Peor combo en pantalla

Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves

Ariana DeBose y Ke Huy Quan – Amor explosivo

Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights: Mafia y poder

Ice Cube y su cámara de Zoom – La guerra de los mundos

The Weeknd y su gran ego – Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores

Peor precuela, remake o secuela

Five Nights at Freddy’s 2

Pitufos

Blanca Nieves

Star Trek: Section 31

La guerra de los mundos

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!