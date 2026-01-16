Premios Razzie 2026: la lista completa de nominados a lo peor del cine mundial
Blanca Nieves, La guerra de los mundos y más cintas lideran las nominaciones a los Premios Razzie 2026
Mientras Hollywood se prepara para celebrar lo mejor del cine en la temporada de premios, existe una ceremonia que avanza en sentido contrario. Los Premios Golden Raspberry, conocidos popularmente como los Razzie, vuelven a escena.
Est´án ahí para señalar aquellas producciones que, lejos de conquistar a la crítica y al público, se convirtieron en las grandes decepciones del año. La edición 2026 ya tiene a sus nominados y la lista no pasa desapercibida.
Desde su creación, los Razzie se han posicionado como el reverso irónico de los Oscar, un espacio que, con humor ácido, pone bajo la lupa los tropiezos más sonados de la industria cinematográfica.
Este año, el balance incluye remakes polémicos, secuelas innecesarias y proyectos ambiciosos que no lograron cumplir sus promesas.
Los títulos más cuestionados del año
Entre las películas con mayor número de nominaciones destaca Blanca Nieves, el live-action de Disney que terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos del estudio en 2025.
Más allá de la controversia previa a su estreno, tanto la crítica como la audiencia coincidieron en que la cinta no aportó una mirada renovada al clásico.
Aunque Rachel Zegler quedó fuera de las categorías actorales, Gal Gadot figura como una de las principales candidatas a Peor actriz de reparto.
Otro título recurrente en la lista es La guerra de los mundos, producción protagonizada por Ice Cube y rodada durante la pandemia de COVID-19.
Pese a un rodaje breve de apenas 15 días y una postproducción que se extendió por dos años, el resultado final fue duramente cuestionado, no solo por sus efectos visuales, sino también por su desarrollo narrativo.
A estos se suman Tierras perdidas, El estado eléctrico y Hurry up tomorrow: Más allá de los reflectores, el thriller psicológico liderado por The Weeknd, que tampoco logró convencer pese a su alto perfil mediático.
Interpretaciones que no convencieron
Las categorías actorales reflejan un año especialmente duro para varios nombres reconocidos. En Peor actor aparecen Dave Bautista, Scott Eastwood, Ice Cube, Jared Leto y The Weeknd, mientras que en Peor actriz figuran intérpretes como Ariana DeBose, Milla Jovovich, Rebel Wilson y Michelle Yeoh.
En los apartados de reparto, los Razzie vuelven a subrayar decisiones creativas cuestionadas, como el uso de los siete enanos artificiales en Blanca Nieves, además de señalar actuaciones de figuras como Nicolas Cage, Sylvester Stallone y Gal Gadot.
Dirección, guion y combinaciones fallidas
La crítica también apunta a la conducción detrás de cámara. Directores como Marc Webb, Paul W.S. Anderson y los hermanos Joe y Anthony Russo compiten en Peor dirección, mientras que los guiones de varias de las películas más nominadas repiten presencia en la categoría correspondiente.
Uno de los momentos más irónicos llega con Peor combo en pantalla, donde destacan duplas tan particulares como Ice Cube y su cámara de Zoom o The Weeknd y su gran ego, confirmando el tono mordaz que caracteriza a estos premios.
Remakes y secuelas bajo la lupa
Los Razzie 2026 también ponen el foco en la saturación de remakes y secuelas. Producciones como Blanca Nieves, Pitufos, Star Trek: Section 31 y
La guerra de los mundos compiten por el dudoso honor de Peor precuela, remake o secuela, una categoría que resume uno de los debates más recurrentes del cine actual.
La cita final
La ceremonia de los Premios Razzie 2026 se celebrará el 7 de marzo, apenas unos días antes de la entrega de los Oscar. Una fecha que, como cada año, recuerda que en el cine no todo es aplauso y alfombra roja, y que incluso los grandes estudios pueden tropezar.
Lee la lista completa
Peor película
- El estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
- Tierras perdidas
- Blanca Nieves
- La guerra de los mundos
Peor actor
- Dave Bautista – Tierras perdidas
- Scott Eastwood – Alarum
- Ice Cube – La guerra de los mundos
- Jared Leto – Tron: Ares
- The Weeknd – Más allá de los reflectores
Peor actriz
- Ariana DeBose – Amor explosivo
- Heather Graham – Gunslingers
- Milla Jovovich – Tierras perdidas
- Rebel Wilson – Bride Hard
- Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
Peor actor de reparto
- Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves
- Nicolas Cage – Gunslingers
- Stephen Dorff – Bride Hard
- Greg Kineear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Alarum
Peor actriz de reparto
- Anna Chlumsky – Bride Hard
- Gal Gadot – Blanca Nieves
- Eiza González – La fuente de la juventud
- Amara Okereke – Tierras perdidas
- Isis Valverde – Alarum
Peor dirección
- Paul W.S. Anderson – Tierras perdidas
- Rich Lee – La guerra de los mundos
- Joe y Anthony Russo – El estado eléctrico
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
- Marc Webb – Blanca Nieves
Peor guion
- El estado eléctrico
- Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
- Tierras perdidas
- Blanca Nieves
- La guerra de los mundos
Peor combo en pantalla
- Los siete enanos artificiales – Blanca Nieves
- Ariana DeBose y Ke Huy Quan – Amor explosivo
- Robert De Niro y Robert De Niro – The Alto Knights: Mafia y poder
- Ice Cube y su cámara de Zoom – La guerra de los mundos
- The Weeknd y su gran ego – Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores
Peor precuela, remake o secuela
- Five Nights at Freddy’s 2
- Pitufos
- Blanca Nieves
- Star Trek: Section 31
- La guerra de los mundos
