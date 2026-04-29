Cortes de luz en Quito: qué provocó el apagón de nueve horas en el Centro Histórico

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

En Quito, los habitantes del Centro Histórico amanecieron sin servicio de energía eléctrica este martes 28 de abril de 2026. A través de redes sociales, usuarios expresaron su malestar y solicitaron información oficial sobre el tiempo estimado para la restitución del servicio.

“Nuestros técnicos se encuentran en el sitio atendiendo la orden para normalizar el servicio”, respondió la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) en su cuenta de X (antes Twitter).

A las 08:19, la EEQ informó que su personal operativo ejecutaba trabajos correctivos en la red eléctrica subterránea para restablecer el suministro de manera progresiva en el sector de San Roque.

La explicación de la EEQ

Según detalló la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), la interrupción se produjo por un intento de hurto de cables de media tensión en las calles Montúfar y De Los Milagros. Esto obligó a realizar intervenciones en cámaras de transformación subterránea.

El servicio fue restablecido en su totalidad a las 10:34, indicó la empresa.

Las quejas por falta de información de la Empresa Eléctrica Quito

Los ciudadanos se manifestaron indignados porque, según aseguraron, el corte de energía se produjo a las 01:00 y no tenían información oficial. Pedían que se les indique a la hora en la que volverían a tener el servicio, para poder planificar su día.

Les enojó que recién después de las 08:00, la Empresa Eléctrica Quito difundiera un mensaje indicando que estaban trabajando. Los ciudadanos deben prepararse para ir a sus trabajos, enviar a sus hijos a las escuelas, etc., al ser un día laborable.

Por otro lado, además, las personas dijeron estar preocupadas porque se quedaron nueve horas sin servicio eléctrico. "Todos los congelados y refrigerados de locales de comida se echaron a perder". Y exigían soluciones.

Cortes en otras zonas de la capital

En la tarde del martes 28 de abril, desde sectores como la Granda Centeno y Carcelén, usuarios se quedaron sin energía eléctrica. La EEQ dijo que además en Calderón, San José de Morán, entre otras zonas.