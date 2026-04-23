Corte de luz masivo en La Carolina deja sin servicio a cinco sectores del norte de Quito

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Apagón no programado dejó sin luz sectores de La Carolina este 23 de abril.

Residentes de Bellavista, El Batán y av. República del Salvador reportaron corte eléctrico en Quito.

EEQ movilizó técnicos y no dio hora de reposición tras fallas también en otros puntos del norte.

Al menos cinco sectores de La Carolina, en el norte de la ciudad, se quedaron sin luz pasadas las 15:00 de este 23 de abril de 2026, debido a un corte de energía que no estaba programado por la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).

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Según los reportes que las personas escribieron en redes sociales, el apagón afectó a los residentes del sector de la av. República Del Salvador, Bellavista, El Batán, La Pradera y el parque La Carolina.

La empresa respondió en la plataforma de X (antes Twitter), que movilizó al personal técnico "para reestablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible".

Según la entidad, los sectores afectados por el corte de luz son: La Pradera, San Salvador, Edificio Epic, avenida Eloy Alfaro entre San Salvador y av. De Los Shyris y el tramo de la av. Alfaro entre los Shyris y Bosmediano.

🏗️ #EnTerritorio | 👷🏼‍♂️ Personal Operativo de la #EEQ se encuentra en el sector de La Carolina, trabajan para reestablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible. Sectores afectados: La Pradera, San Salvador, Edificio EPIC, Av. Eloy Alfaro entre San Salvador y Los Shyris,… — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) April 23, 2026

Sin una hora para restablecer el servicio

La organización de residentes, Comité de la República de El Salvador, señaló que el corte de luz afectó a los moradores del "lado sur y calles aledañas" a esa avenida en una de las zonas más comerciales de Quito.

La comunidad de la República de El Salvador nos informa que se ha ido la luz en la todo el sector de la República de El Salvador lado sur y calles aledañas @ElectricaQuito @pabelml — Comité De la República de El Salvador &Alrededores (@ComiteSalvador) April 23, 2026

Uno de los usuarios consultó a la entidad sobre la hora en la que se restablecería el servicio, pero la EEQ señaló que no podía dar un tiempo estimado.

Aunque el corte de luz masivo afectó a La Carolina, en las redes sociales también se mencionaba que hubo otros apagones en la mañana en sectores como la av. Tomás de Berlanga, Carcelén Industrial y en San Pedro de Inchapicho, en Nayón.

La empresa no ha brindado explicaciones sobre las causas del apagón. El corte repentino se suma a otras suspensiones no programadas que han afectado a ciudades como Guayaquil en días anteriores.