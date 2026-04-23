Una persona fallece tras caer en la Cueva del Oso, en el Rucu Pichincha

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Un operativo de rescate en el Rucu Pichincha terminó con un saldo trágico: una persona murió y otra resultó herida luego de un incidente en el sector conocido como la Cueva del Oso.

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Personal del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) acudió al sitio tras recibir una alerta sobre la posible caída de dos personas en una zona de difícil acceso.

Al llegar, los rescatistas confirmaron que una de ellas, un joven de 20 años, no presentaba signos vitales, mientras que la segunda fue estabilizada en el lugar y recibió atención prehospitalaria.

Rescate en una zona compleja

Debido a las condiciones del terreno, las labores de rescate se extendieron hasta lograr evacuar a las víctimas. Posteriormente, los equipos coordinaron con la Policía Nacional para cumplir con los procedimientos legales correspondientes, detalló el CBQ.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar actividades en zonas de montaña, respetar las normas de seguridad y evitar exponerse a riesgos innecesarios en áreas de alta complejidad geográfica.