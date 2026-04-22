Municipio de Quito implementa registro obligatorio para veterinarios y clínicas

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Veterinarios, consultorios, clínicas y hasta unidades móviles que atienden animales en Quito deberán registrarse obligatoriamente en una nueva plataforma municipal que busca ordenar a quiénes operan en el sector y en qué condiciones.

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La herramienta, llamada Registra tu Huella, fue puesta en marcha por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) y apunta a construir una base de datos actualizada de profesionales y establecimientos. Según la entidad municipal, el objetivo es tener mayor control, coordinación y capacidad de respuesta en temas de bienestar animal.

El registro no es opcional. La medida se sustenta en la Ordenanza Metropolitana 095-2026, que establece que todos los médicos veterinarios y negocios del sector deben inscribirse si operan en la ciudad.

La plataforma es gratuita, fácil de usar y tiene un enfoque técnico y organizativo, no sancionatorio, aclaró la UBA.

¿Cómo funciona la plataforma?

El proceso se realiza en línea, a través del portal municipal. En el caso de los veterinarios, incluye la creación de una cuenta, la aprobación de un curso de Bienestar Animal y Notificación Sanitaria en el Instituto Metropolitano de Capacitación (ICAM) y el llenado de un formulario.

Para clínicas, hospitales o consultorios, el trámite es más amplio: deben registrar su actividad económica, detallar servicios, identificar a un responsable técnico y adjuntar documentos, incluida una declaración juramentada y fotografías del establecimiento.

Una vez enviada la solicitud, la UBA revisa la información y decide si aprueba el registro o solicita correcciones.

Sin fecha límite, por ahora

El proceso arrancó con la fase de socialización, por lo que aún no hay una fecha tope para cumplir con el registro. La idea, de acuerdo con la entidad, es que la adhesión sea progresiva y que el sector se familiarice con la herramienta antes de cualquier control más estricto.

La UBA hizo un llamado a médicos veterinarios, establecimientos, gremios profesionales y academia a sumarse al proceso para mejorar la articulación institucional y contribuir con una ciudad más responsable con los animales de compañía.