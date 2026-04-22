Operativo en el sur de Quito desarticula banda implicada en robo de autos, personas y casas
Una investigación por asociación ilícita derivó en allanamientos en el sur de Quito, donde se desarticuló una presunta estructura criminal
La madrugada de este 22 de abril de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía desplegaron un operativo simultáneo en varios puntos del sur de Quito que terminó con cuatro personas detenidas.
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La Fiscalía detalló en su cuenta de X que las intervenciones forman parte de una investigación abierta el pasado 7 de enero por presunta asociación ilícita, en un caso que conecta robos de accesorios de vehículos, asaltos a personas y hurtos en viviendas.
En uno de los inmuebles allanados se hallaron autopartes que, se presume, pertenecerían a vehículos robados. Además, los agentes levantaron otros indicios, entre ellos:
- Dinero en efectivo
- Teléfonos celulares
- Prendas de vestir y varios objetos aún bajo peritaje.
La Policía ya les seguía la pista
La Policía también identificó el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, una pista fundamental que condujo a uno de los domicilios allanados.
De acuerdo con la Policía, los detenidos estarían vinculados a la estructura delictiva Los Lobos, señalada por operar en actividades como el robo de automotores y su posterior desmantelamiento para la venta de piezas en el mercado ilegal.
La situación jurídica de los aprehendidos se definirá en las próximas horas, mientras avanzan las diligencias y se procesan los indicios recabados durante la operación.