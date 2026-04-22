Operativo en el sur de Quito desarticula banda implicada en robo de autos, personas y casas

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La madrugada de este 22 de abril de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía desplegaron un operativo simultáneo en varios puntos del sur de Quito que terminó con cuatro personas detenidas.

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La Fiscalía detalló en su cuenta de X que las intervenciones forman parte de una investigación abierta el pasado 7 de enero por presunta asociación ilícita, en un caso que conecta robos de accesorios de vehículos, asaltos a personas y hurtos en viviendas.

En uno de los inmuebles allanados se hallaron autopartes que, se presume, pertenecerían a vehículos robados. Además, los agentes levantaron otros indicios, entre ellos:

Dinero en efectivo

Teléfonos celulares

Prendas de vestir y varios objetos aún bajo peritaje.

La Policía ya les seguía la pista

La Policía también identificó el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos, una pista fundamental que condujo a uno de los domicilios allanados.

De acuerdo con la Policía, los detenidos estarían vinculados a la estructura delictiva Los Lobos, señalada por operar en actividades como el robo de automotores y su posterior desmantelamiento para la venta de piezas en el mercado ilegal.

La situación jurídica de los aprehendidos se definirá en las próximas horas, mientras avanzan las diligencias y se procesan los indicios recabados durante la operación.