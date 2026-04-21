Detienen a tres hombres cuando intentaban robar una joyería en el centro de Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Un intento de robo a una joyería en el Centro Histórico de Quito terminó con tres personas detenidas el 20 de abril de 2026.

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La Policía detalló que el hecho ocurrió en las calles Venezuela y Mejía, en una zona de alta actividad comercial, y fue frustrado gracias a una alerta ciudadana que activó la intervención policial.

De acuerdo con la institución, vecinos reportaron ruidos extraños dentro de un local, en medio de un corte de energía eléctrica que hacía aún más sospechosa la situación.

Puertas del local forzada

Al llegar, los policías notaron que la puerta principal del establecimiento estaba forzada y solo bastó una ligera presión para abrirla.

En la planta baja había perforaciones en las paredes, aparentemente hechas con herramientas industriales para acceder al local. En el segundo piso, la puerta también fue violentada y el lugar estaba completamente desordenado, señal de que ya se estaba ejecutando el robo.

Los agentes avanzaron hasta el interior y encontraron a tres hombres sustrayendo objetos del negocio. Fueron detenidos en flagrancia antes de que pudieran concretar el delito.

Las primeras investigaciones apuntan a que uno de los implicados habría facilitado el ingreso desde dentro del inmueble.

En el lugar también se encontraron herramientas que habrían sido utilizadas para perforar las paredes y vulnerar los accesos, evidenciando un método planificado.