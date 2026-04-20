Falla técnica paraliza la operación en todas las estaciones del Metro de Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

La mañana de este lunes 20 de abril de 2026, el servicio del Metro de Quito fue suspendido en su totalidad por primera vez desde el inicio de su operación, hace tres años.

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La paralización afectó a las 15 estaciones del sistema y generó inconvenientes entre los usuarios que dependen diariamente de este medio de transporte.

A las 05:30, la Empresa Metro de Quito informó a través de su cuenta oficial en la red social X que la interrupción se debe a un “incidente técnico”.

En el breve comunicado, la entidad señaló que se activaron protocolos para garantizar la seguridad de los pasajeros y del sistema, y que se trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Sin embargo, hasta las 07:30, la operación continuaba suspendida y no se habían proporcionado detalles adicionales sobre el incidente, lo que incrementó la incertidumbre entre los ciudadanos.

Malestar en los usuarios

La interrupción tomó por sorpresa a miles de usuarios desde primeras horas del día.

En la estación El Ejido, por ejemplo, Neiri Jiménez llegó con su equipaje junto a un acompañante con la intención de trasladarse hasta Quitumbe para tomar un viaje hacia Machala. No obstante, se encontraron con las puertas cerradas y sin información clara sobre cuándo se reanudaría el servicio.

“Nos dijeron que tenemos que esperar, pero no sabemos cuánto tiempo”, relató Jiménez, evidenciando la frustración compartida por otros pasajeros que aguardaban en los exteriores de las estaciones.

El Metro de Quito moviliza a aproximadamente 170.000 personas al día, por lo que la suspensión total del servicio tuvo un impacto inmediato en la movilidad de la capital, obligando a los usuarios a buscar alternativas de transporte en medio de la jornada laboral.