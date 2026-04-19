Corte falla a favor del Ilaló: Municipio de Quito y Prefectura tienen que elaborar un plan ambiental

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

El volcán Ilaló obtuvo un respaldo judicial. Una sentencia obliga al Municipio de Quito y a la Prefectura de Pichincha a implementar un plan de manejo y restauración integral del área.

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La Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó una acción de protección presentada por colectivos ciudadanos que buscaban frenar el impacto de la expansión inmobiliaria en este ecosistema que cubre el valle de Tumbaco y parte de Los Chillos.

El fallo, emitido en marzo, obliga al Municipio de Quito y a la Prefectura de Pichincha a elaborar, en un plazo de 180 días, un plan de manejo y restauración integral del Ilaló, con presupuesto asignado, indicadores de cumplimiento y acciones concretas para su recuperación.

Años de advertencias de los colectivos

La decisión llega tras años de advertencias de colectivos ambientalistas, como Ilaló Verde, que denunciaban la falta de acción institucional frente al avance urbanístico en la zona, en un área considerada clave por su valor ecológico, cultural y paisajístico.

Para los demandantes, la inacción terminó por vulnerar derechos constitucionales vinculados a la naturaleza, la ciudad, la participación ciudadana y la consulta previa.

La sentencia de la Corte es clara al establecer que se vulneraron, por omisión, los derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución, así como disposiciones relacionadas con la gestión de riesgos y el derecho a un ambiente sano.

Preocupación por el cumplimiento de la sentencia

Además del plan de restauración, las autoridades deberán implementar en el mismo plazo un sistema de alerta temprana de riesgos con participación de los habitantes del sector, una medida que busca involucrar directamente a las comunidades que viven en las faldas del volcán.

Para los colectivos ambientales, el fallo representa un reconocimiento a años de advertencias sobre la presión urbana en el Ilaló. Sin embargo, también expresan preocupación por el cumplimiento efectivo de la sentencia.

Señalan que el silencio institucional tras el fallo genera dudas sobre si la decisión será realmente ejecutada o terminará engrosando la lista de resoluciones sin aplicación.

El Ilaló, recuerdan, no es solo un relieve natural en el mapa de Quito. Es un ecosistema de más de 12.000 años de historia, un refugio de biodiversidad y un espacio de valor cultural y espiritual para comunidades del sector.

El colectivo Ilaló Verde insiste en que la defensa del volcán no termina con el fallo judicial. La consigna es que proteger el Ilaló implica resguardar la memoria, la naturaleza y el futuro de la ciudad.

La Defensoría del Pueblo fue designada para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia, en un proceso que ahora dependerá de la voluntad institucional para pasar del papel a la acción.