Intercambiador de Rumihurco: barrios del norte de Quito se quedan sin solución al caos vehicular

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El intercambiador de la avenida Rumihurco, anunciado como una solución al tráfico en el norte de la ciudad, pierde viabilidad, al menos en el corto plazo

El alcalde, Pabel Muñoz, reconoce que no hay certeza sobre su ejecución, lo que deja en suspenso una obra importante para mejorar la movilidad

Para los vecinos era una obra largamente esperada. Aunque la expectativa no se ha perdido del todo, consideran que una salida más inmediata sería mejorar las vías existentes

La promesa de una solución al caos vehicular en el norte de Quito no se concretará en la actual administración. El intercambiador de la avenida Rumihurco, anunciado por el alcalde Pabel Muñoz como una “ gran obra” para aliviar el tráfico, enfrenta un escenario de incertidumbre que aleja su ejecución en el corto plazo.

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El proyecto fue revelado a inicios de 2025 como una respuesta urgente a la congestión que se vive en uno de los puntos más conflictivos del norte de la capital.

La intervención contemplaba un intercambiador en la intersección de la Rumihurco con la av. Mariscal Sucre, además de adecuaciones viales complementarias. Según estimaciones del Municipio, más de 160.000 personas que viven en barrios como El Condado, La Roldós, La Planada, Pisulí y Velasco se verían beneficiadas.

Pero la construcción, que reemplazó al fallido proyecto Quito Cables, impulsado en la alcaldía de Mauricio Rodas, atraviesa un momento complejo. El propio alcalde reconoció que no existe certeza sobre su ejecución. “No sé si vamos a realizar el intercambiador de Rumihurco”, dijo recientemente.

¿Por qué no se ejecutará el intercambiador?

El principal obstáculo, aseguró Muñoz, es el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Según su explicación, cerca del 50% de los proyectos no avanzan con la rapidez esperada debido a observaciones y cuestionamientos en el portal de compras públicas.

En el caso específico del intercambiador, el proceso fue primero paralizado y luego condicionado a continuar “bajo responsabilidad” de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), pese a que, según el alcalde, no se habrían resuelto todas las observaciones.

Es increíble la cantidad de procesos que para el Sercop. Del 100% de obras en la ciudad, cerca del 50% no avanzan con la rapidez que quisiéramos

Pabel Muñoz, alcalde de Quito

La ambigüedad de la respuesta, agregó Muñoz, ha generado dudas. “No sabemos qué hacer”, dijo, y también advirtió riesgos legales si se decide avanzar sin despejar las observaciones. El escenario más probable, reconoció, sería reiniciar todo el proceso, lo que implicaría nuevos plazos y retrasos.

Una obra esperada por los vecinos

La construcción del intercambiador causó expectativas entre la comunidad, que lo veía como una salida al alto tráfico vehicular. Óscar Simbaña, quien reside en la av. Rumihurco, asegura que recorrer poco más de un kilómetro puede tomar 30 minutos, o más, en horas de la noche. Jacqueline Tufiño describe un “cuello de botella” permanente entre el sector comercial y una unidad educativa cercana.

Con ello coinciden varios vecinos para los que la estructura representaba una solución concreta tras años de espera. Pero en la actualidad, esa posibilidad se diluye.

El Municipio estimaba que 160.000 personas se verían beneficiadas con el intercambiador de Rumihurco.Foto: Leonardo Velasco

Mauro Quingalombo, representante de la parroquia El Condado, comenta que, luego del anuncio, solicitaron una reunión con el alcalde para conocer por qué el proceso se suspendió y qué alternativas de movilidad se plantean.

El representante menciona que la dirigencia tiene alternativas que las han trabajado durante algún tiempo. Entre ellas, un circuito vial que conecte distintas calles hacia la av. Mariscal Sucre, mediante la intervención de vías secundarias y conectoras. Detalla rutas como Catzuqui de Velasco, conexiones hacia Pisulí, Colinas del Norte y vías que enlazan con Nono y la avenida Francisco Silva.

Queremos una alternativa, aunque no perdemos la esperanza. Con el mantenimiento respectivo, las vías quedarían listas para el intercambiador Mauro Quingalombo, representante parroquia El Condado

La propuesta apunta a soluciones más inmediatas, que podrían ejecutarse con recursos municipales, a través de la Epmmop y las administraciones zonales.

“Tienen que intervenir en vías conectoras. Solo en Catzuqui de Velasco, 5.000 habitantes necesitan trabajos urgentes. En la entrada, la mitad está pavimentada y el resto no”, indica el dirigente.

Un proyecto que inició con cuestionamientos

Desde el Concejo también hay preocupación y cuestionamientos por la suspensión de la obra. El edil Andrés Campaña recordó que en noviembre de 2024, la Epmmop firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y transfirió $33 millones para varios proyectos integrales de movilidad, incluido el intercambiador de la Rumihurco.

Sin embargo, el convenio fue suspendido por Epmmop en abril de 2025. Posteriormente, Unops devolvió $ 30,3 millones, pero quedó pendiente un monto de $ 2,7 millones que, según Campaña, aún no ha sido reembolsado. En enero de 2026, el edil solicitó tratar el tema en el Concejo sin éxito y ahora se esperan los resultados de un examen especial anunciado por la Contraloría General del Estado.

En su momento, el concejal oficialista Adrián Ibarra defendió el proceso y aseguró que se mantiene el seguimiento institucional para esclarecer la diferencia económica pendiente.

EXPRESO solicitó a la Epmmop una entrevista para conocer más detalles sobre el proceso suspendido en el Sercop y qué alternativas viales se trabajan para el sector, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta.